Manchester City kazandı, Erling Haaland tarihe geçti

1 GOL DAHA ATARSA TEK BAŞINA REKORTMEN OLACAK

Erling Haaland, Premier Lig'de ilk 10 haftada en çok gol atan futbolcular arasına girdi (11). Listede Mick Quinn, Papiss Cisse ve Diego Costa'dan sonra 11 golle Erling Haaland geliyor. Haaland, bir gol daha atması durumunda tek başına bu rekoru egale edecek.