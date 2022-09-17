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Giriş Tarihi: 17.9.2022 16:36

Manchester City kazandı, Erling Haaland tarihe geçti

Manchester City kazandı, Erling Haaland tarihe geçti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City deplasmanda Wolverhampton'ı 3-0 yenerken Erling Haaland attığı golle tarihe geçti. Norveçli yıldız, Premier Lig tarihinde çıktığı ilk 4 deplasman maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrasında ertelenen Premier Lig harika bir maçla başladı. Ligin 8. haftasında Manchester City, Wolverhampton deplasmanına konuk oldu.

HAALAND TARİHE GEÇTİ
Maça hızlı başlayan Guardiola'nın öğrencileri henüz 1. dakikada Jack Graelish'in golüyle 1-0 öne geçti. Ardından sahneyi Norveçli golcü Erling Haaland aldı. 16. dakikada Jose Sa'yı avlayan genç yıldız durumu 2-0'a getirdi. Haaland, Premier Lig tarihinde çıktığı ilk 4 deplasmandan maçında gol atan ilk futbolcu oldu.

1 GOL DAHA ATARSA TEK BAŞINA REKORTMEN OLACAK
Erling Haaland, Premier Lig'de ilk 10 haftada en çok gol atan futbolcular arasına girdi (11). Listede Mick Quinn, Papiss Cisse ve Diego Costa'dan sonra 11 golle Erling Haaland geliyor. Haaland, bir gol daha atması durumunda tek başına bu rekoru egale edecek.

Maçın 33. dakikasında Wolverhampton'da Nathan Michael Collins, Jack Grealish'e yaptığı sert hareket sonrası direkt olarak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Devre 2 golle sona ererken, 69'da Phil Foden ile bir gol daha bulan Manchester City sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Manchester City puanını 17'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Wolverhampton ise 6 puanla 16. sırada kaldı.

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Manchester City kazandı, Erling Haaland tarihe geçti
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