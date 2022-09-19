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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Başakşehir Gümrük’te kaldı

TURGUT DOĞAN
Başakşehir Gümrük’te kaldı

Ligde ve Avrupa’da 6 maçlık galibiyet serisi olan turunculacivertli ekibi, Fatih Karagümrük durdurdu. Karşıla

Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında fırtına gibi esen Medipol Başakşehir, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleye kontrollü başlayan ev sahibi, 35'te gole yaklaştı. Münir'in ara pasında Traore'nin şutunu Viviano çelerken, Karagümrük'te Caner Erkin'in frikiğini Volkan Babacan zorlukla çıkardı. İkinci devreye Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, üç değişiklikle başladı. Ancak hamleler sonrası Gümrük, 15 dakika içerisinde iki kez Kousassi ve Borini ile kaleciye takıldı. Başakşehir ataklarına Karagümrük, savunmasıyla duvar olurken iki takım da birer defa direkleri dövdü. Uzatmalarda Başakşehir'den Mahmut ve Gümrük'ten Shukurov kırmızı kart gördü. Maç başladığı gibi sona erdi.

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Başakşehir Gümrük’te kaldı
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