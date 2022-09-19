Başakşehir Gümrük’te kaldı

Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında fırtına gibi esen Medipol Başakşehir, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.Münir'in ara pasında Traore'nin şutunu Viviano çelerken, Karagümrük'te Caner Erkin'in frikiğini Volkan Babacan zorlukla çıkardı. İkinci devreye Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, üç değişiklikle başladı. Ancak hamleler sonrası Gümrük, 15 dakika içerisindeveile kaleciye takıldı. Başakşehir ataklarına Karagümrük, savunmasıyla duvar olurken iki takım da birer defa direkleri dövdü. UzatmalardaveMaç başladığı gibi sona erdi.