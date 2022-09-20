Inter efsanesi Zanetti’den Hakan Çalhanoğlu sözleri!

"TÜRK MİLLİ TAKIMINDA EN BEĞENDİĞİM OYUNCU HAKAN"

Türk futbolunu da yakından takip ettiğini söyleyen Zanetti, "Son dönemde Türk futbolu çok gelişti. Şu anda daha iyi durumda. Özellikle yeni gençlerle Türk Milli Takımının çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Tabi ki de en beğendiğim sporcu Hakan Çalhanoğlu. Çünkü hakikaten bizim içinde önemli. Şu anda Inter'in formasını da taşıyor. Ben aynı zamanda FIFA üyesiyim. Her zaman dünya futbolunun daha iyi noktaya gelmesi için çalışacağım. Bunun için de birçok projemiz var" diye konuştu.