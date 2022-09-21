Bahattin Duran ve Tarık Ongun eğitimcilik kariyerlerine Azerbaycan’da başlıyorlar

Geçtiğimiz aylarda faal hakemlik kariyerlerini sonlandıran FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Azerbaycan'da eğitimcilik kariyerlerine başlayacak. Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun daveti üzerine 25-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak Hakem Eğitim Semineri'nde yardımcı hakemlere ilk eğitimlerini verecek olan Duran ve Ongun, "Hakemlik hayatımız boyunca sahada ve saha dışında öğrendiklerimizi ve edindiğimiz tecrübeleri hakem arkadaşlara aktarma zamanı geldi" mesajını yayımladılar.

Bahattin Duran ve Tarık Ongun, kariyerlerinde Cüneyt Çakır ile birlikte 2 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda yer aldılar. Bu turnuvalarda 2 ayrı Dünya Kupası'nda 2 yarı final ve 1 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçı yönettiler.

2015 yılında Berlin'de Juventus ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde ve 2012'de Japonya'da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea - Corinthians Finali'nde görev yapan Duran ve Ongun birlikte 3 kıtada, 38 ülkede toplam 366 maçta yer aldılar.

Bahattin Duran, 20 yıl FIFA Yardımcı Hakemi olarak görev yaptı. Tarık Ongun ise 2000 yılında başladığı hakemlik hayatında 15 yıl FIFA Yardımcı Hakemi görevinde bulundu.