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Giriş Tarihi: 21.9.2022 16:47

Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'nden men tehlikesi!

Real Madrid’e Şampiyonlar Ligi’nden men tehlikesi!

Barcelona ve Juventus ile birlikte Avrupa Süper Ligi projesinin kurucularından olan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nden üç yıl men edilme ihtimaline önlem olarak kasasında 780 milyon Euro biriktirmiş durumda. İşte tüm detaylar...

Avrupa Süper Ligi projesinin Barcelona ve Juventus ile birlikte başlıca organizatörlerinden olan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edilmeye yönelik olası cezaya hazırlanıyor. 14 kez kazandığı kupa ile Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı konumundaki Real Madrid'in organizasyondan men edilmesi ihtimali, daha muhtemel bir hal almış durumda ki İspanyol devi de bu durum karşısında hazırlıksız yakalanmak istemiyor.

2023'ÜN BAŞINDA AÇIKLANACAK

Real Madrid'in yürüttüğü projeye ilişkin Avrupa Birliği Adalet Divanı'ndaki davanın kararı, büyük kulüpleri Şampiyonlar Ligi'nden men bırakabilir. Avrupa Birliği Adalet Divanı, ceza kararını 2023'ün başında açıklayacak.

ARALIK AYINDAKİ KARAR IŞIK OLABİLİR

Avrupa Birliği Adalet Divanı, nihai ceza kararını 2023'ün başında verecek olsa da Aralık ayı kritik bir önem taşıyor. Çünkü başsavcının bağlayıcı olmayan görüşü belli olacak. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın bu görüşle aynı doğrultuda olma ihtimali yüksekken Madrid kulübünün Şampiyonlar Ligi'nden üç sezon men edilmesi gibi bir yasakla karşı karşıya kalabileceği varsayılıyor.

REAL MADRID KENDİNİ HAZIRLADI

Real Madrid, olası cezaya ilişkin önlemler alarak ekonomik anlamda sağladığı tasarruf ile kasasını dolu tutmayı başardı. Vozpopuli'ye göre kulübün önlem amaçlı kasasında 780 milyon Euro'su bulunuyor.

HİÇ GELİR ELDE ETMEDEN BİR SEZONU TAMAMLAYABİLİR

Real Madrid, kemer sıkma politikasını ve mevcut harcama düzeyini koruyarak hiç gelir elde etmeden tüm bir sezonu tamamlama şansına sahip. Şampiyonlar Ligi'nden men durumunda kullanılacağı düşünüldüğünde ise Real Madrid, kupada üç sezon mücadele etmeden dayanmayı başarabileceğinden emin.

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Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'nden men tehlikesi!
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