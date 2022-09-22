Başkan Erdoğan'ı güldüren sohbet! "F.Bahçe bizi hep yeniyordu"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün New York'ta FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile görüştü. İnfantino, kabulde üzerinde Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu, Katar'da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. İnfantino, bu toptan sadece bir tane üretildiğini söylerken, topu alan Erdoğan, "Başka yok yani. Üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazıyor" diyerek yazıyı kameralara gösterdi. Topla kafa vuruşu gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Infantino'nun sorusu üzerine Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a gideceğini söyledi. Infantino'nun "Orada oynarsınız da" demesi üzerine ise Erdoğan, "Nasıl oynayacağız ki! Sen oynayacak mısın? Sen sahaya çıkarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim" cevabını verdi. Gianni İnfantino da "Tabii ki aynı takımdayız" ifadelerini kullandı.