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Giriş Tarihi: 22.9.2022 17:12 Son Güncelleme: 22.9.2022 17:12

Paul Philipp'ten Başkan Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

İHA
Paul Philipp’ten Başkan Mehmet Büyükekşi’ye ziyaret

Lüksemburg Futbol Federasyonu Başkanı Paul Philipp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Lüksemburg Futbol Federasyonu Başkanı Paul Philipp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Lüksemburg Futbol Federasyonu Başkanı Paul Philipp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Lüksemburg Futbol Federasyonu Başkanı Paul Philipp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmeye TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Şevki Mütevellioğlu ve Lüksemburg Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Lüksemburg heyetini Riva'da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. Buluşmada federasyon başkanları maç için birbirlerine şans diledi.

Ziyarette Mehmet Büyükekşi, Paul Philipp'e A Milli Takım forması takdim etti.

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Paul Philipp'ten Başkan Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret
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