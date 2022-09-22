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Giriş Tarihi: 22.9.2022 13:51

Sebastian Haller sonrası Jean-Paul Boetius'ta da tümör tespit edildi!

AA
Sebastian Haller sonrası Jean-Paul Boetius’ta da tümör tespit edildi!

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Jean-Paul Boetius'ta testis tümörü saptandı. Bu yaz Ajax'tan Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastien Haller'de de testis tümörü saptanmış, tümörün kötü huylu olması nedeniyle kemoterapiye başlanmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün uygulanan ürolojik testlerin ardından 28 yaşındaki Hollandalı futbolcuda testis tümörü saptandığı kaydedildi. Yaz transfer döneminde Hertha Berlin'in kadrosuna katılan kanat oyuncusunun yarın bir operasyon geçireceği ve bir süre sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Sportif direktör Fredi Bobic, Hertha ailesi olarak futbolcunun yanında olduklarını belirterek, "İlk başta duymak ne kadar zor olsa da Jean-Paul'un en kısa zamanda iyileşip aramıza döneceğine dair umut doluyuz. Dönene kadar bizim tam desteğimizi alacak" ifadelerini kullandı.

Bu yaz Ajax'tan Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastien Haller'de de testis tümörü saptanmış, tümörün kötü huylu olması nedeniyle kemoterapiye başlanmıştı.

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Sebastian Haller sonrası Jean-Paul Boetius'ta da tümör tespit edildi!
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