Süper Lig’de ilk 7 haftaya tecrübe damga vurdu! Volkan Babacan’dan dev performans

ÖMER ÜRÜNDÜL

KALECİLİKTE DEVAMLILIK ÇOK ÖNEMLİ

Tabii ki kaleciler için mutlaka yeteneklerinin dışında deneyim de çok önemli. Şu ana kadarki istatistiklere baktığımızda Volkan Babacan, İbrahim Sehic, Bilal Bayazit ve Fernando Muslera bu sezon çok iyi performans gösterdi. Kaleciler için sürekli forma giymek çok önemli. Aslında onların en büyük şanssızlığı alternatif görev yeri olmaması. Bu yüzden sürekli oynayan kaleciler belirli bir yaş seviyesine de gelince iyice olgunlaşıyor. Yetenekli genç kaleciler de mümkün olduğunca başarılı olsalar da zaman zaman gençlikleri dolayısıyla beklenenden fazla hatalar yapabiliyor.