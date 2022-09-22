Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de ilk 7 haftaya tecrübe damga vurdu! Volkan Babacan'dan dev performans
Giriş Tarihi: 22.9.2022 09:45 Son Güncelleme: 22.9.2022 09:52

Süper Lig'de ilk 7 haftaya tecrübe damga vurdu! Volkan Babacan'dan dev performans

UĞUR ÇEM
Süper Lig’de ilk 7 haftaya tecrübe damga vurdu! Volkan Babacan’dan dev performans

Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftasında Başakşehir’in 34’lük eldiveni Volkan %100 kurtarış oranıyla ilk sırada yer aldı. Konya’nın aynı yaştaki ismi Sehic %90, Kayser’inin gurbetçisi Bilal %84, G.Saray’ın emektarı Muslera %81.5 ile oynadı. İşte tüm detaylar...

FBref verilerine göre yapılan araştırmada Başakşehir formasını giyen Volkan Babacan en iyi kaleci olarak zirveye kuruldu. Kalesine gönderilen 11 isabetli şutun tamamını kurtarırken turuncu-lacivertlileri de gol yemeyen tek takım unvanına taşıdı. Konyaspor'da üçüncü sezonunu geçiren İbrahim Sehic (%90), Kayserispor'un gurbetçi file bekçisi Bilal Bayazit (%84) ve Galatasaray'ın 36'lık emektarı Fernando Muslera (%81.5) ilk dördü oluşturdu.

TRABZON VE BEŞİKTAŞ İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI

Bordo-mavili takımın formasını giyen Uğurcan Çakır ile siyah- beyazlıların genç yeteneği Ersin Destanoğlu kurtarış yüzdesinde en kötü iki isim oldu. Geçen sezon Trabzonspor'un kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan isimler arasındaki 26 yaşındaki Uğurcan, kalesini bulan 19 şutun 10'una engel olabildi, yüzde 52.6'lık değeriyle son sırada yer aldı. Sözleşme konusunda Beşiktaş'la ikilem içerisindeki Ersin Destanoğlu ise 13 şutun 7'sini çelerek yüzde 53.8'lik oranla vasat bir görüntü çizdi.

ÖMER ÜRÜNDÜL

KALECİLİKTE DEVAMLILIK ÇOK ÖNEMLİ

Tabii ki kaleciler için mutlaka yeteneklerinin dışında deneyim de çok önemli. Şu ana kadarki istatistiklere baktığımızda Volkan Babacan, İbrahim Sehic, Bilal Bayazit ve Fernando Muslera bu sezon çok iyi performans gösterdi. Kaleciler için sürekli forma giymek çok önemli. Aslında onların en büyük şanssızlığı alternatif görev yeri olmaması. Bu yüzden sürekli oynayan kaleciler belirli bir yaş seviyesine de gelince iyice olgunlaşıyor. Yetenekli genç kaleciler de mümkün olduğunca başarılı olsalar da zaman zaman gençlikleri dolayısıyla beklenenden fazla hatalar yapabiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
SON DAKİKA: NATO'dan Rusya'nın restine rest: Putin için işler yolunda gitmiyor, nükleer savaşı kazanamaz
SON DAKİKA! Yeni TOKİ müjdesi! İndirim kampanyası geliyor: Başkan Erdoğan detayları paylaşacak!
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef potaya giren isimler!
Antalya'da üvey baba dehşeti: 14 yaşındaki çocuğu...
Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed'in İstanbul'daki konuşması iptal edildi
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden BM Genel Kurulu'nda konuştu: Rusya'yı kimse tehdit etmiyor
Son dakika: Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu hale getirildi
Kaşık atmak ne anlama geliyor? MasterChef kaşık atma ne demek, anlamı nedir? MasterChef Mehmet Şef yere kaşık attı!
Tunç Soyer’i eleştirdi, görevden alındı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de ilk 7 haftaya tecrübe damga vurdu! Volkan Babacan'dan dev performans
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA