Süper Lig’de ilk 7 haftaya tecrübe damga vurdu! Volkan Babacan’dan dev performans

FBref verilerine göre yapılan araştırmada Başakşehir formasını giyen Volkan Babacan en iyi kaleci olarak zirveye kuruldu. Kalesine gönderilen 11 isabetli şutun tamamını kurtarırken turuncu-lacivertlileri de gol yemeyen tek takım unvanına taşıdı. Konyaspor'da üçüncü sezonunu geçiren İbrahim Sehic (%90), Kayserispor'un gurbetçi file bekçisi Bilal Bayazit (%84) ve Galatasaray'ın 36'lık emektarı Fernando Muslera (%81.5) ilk dördü oluşturdu.
TRABZON VE BEŞİKTAŞ İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI
Bordo-mavili takımın formasını giyen Uğurcan Çakır ile siyah- beyazlıların genç yeteneği Ersin Destanoğlu kurtarış yüzdesinde en kötü iki isim oldu. Geçen sezon Trabzonspor'un kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan isimler arasındaki 26 yaşındaki Uğurcan, kalesini bulan 19 şutun 10'una engel olabildi, yüzde 52.6'lık değeriyle son sırada yer aldı. Sözleşme konusunda Beşiktaş'la ikilem içerisindeki Ersin Destanoğlu ise 13 şutun 7'sini çelerek yüzde 53.8'lik oranla vasat bir görüntü çizdi.
ÖMER ÜRÜNDÜL
KALECİLİKTE DEVAMLILIK ÇOK ÖNEMLİ
Tabii ki kaleciler için mutlaka yeteneklerinin dışında deneyim de çok önemli. Şu ana kadarki istatistiklere baktığımızda Volkan Babacan, İbrahim Sehic, Bilal Bayazit ve Fernando Muslera bu sezon çok iyi performans gösterdi. Kaleciler için sürekli forma giymek çok önemli. Aslında onların en büyük şanssızlığı alternatif görev yeri olmaması. Bu yüzden sürekli oynayan kaleciler belirli bir yaş seviyesine de gelince iyice olgunlaşıyor. Yetenekli genç kaleciler de mümkün olduğunca başarılı olsalar da zaman zaman gençlikleri dolayısıyla beklenenden fazla hatalar yapabiliyor.