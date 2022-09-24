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Giriş Tarihi: 24.9.2022 11:57

Göztepe'de yeni favori Mustafa Kaplan

DHA
Göztepe’de yeni favori Mustafa Kaplan

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Göztepe’de 2 haftadır bir türlü belli olmayan teknik direktör arayışları tam gaz sürerken, Mustafa Kaplan ismi ön plana çıktı. Schalke 04 U17 takımını çalıştıran Onur Cinel’den olumsuz yanıt alan ve alternatiflere yönelen Göztepe yönetiminin Mustafa Kaplan’la İzmir’de görüşme yapacağı ifade edildi.

Göztepe'de 2 haftadır bir türlü belli olmayan teknik direktör arayışları tam gaz sürerken, Mustafa Kaplan ismi ön plana çıktı. Schalke 04 U17 takımını çalıştıran Onur Cinel'den olumsuz yanıt alan ve alternatiflere yönelen Göztepe yönetiminin Mustafa Kaplan'la İzmir'de görüşme yapacağı ifade edildi.

Son olarak Adanaspor'u çalıştıran 55 yaşındaki teknik adamın yapılacak görüşmenin ardından büyük bir ihtimalle takımın başına geçeceği vurgulandı. Gençlerbirliği'nde kariyerine başlayan Kaplan, Ankaragücü, Hacettepe, Giresunspor ve Adanaspor'da görev aldı. Mustafa Kaplan, bu sezon Adana'da 5 maça çıktı. Kaplan yönetimindeki Adanaspor 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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Göztepe'de yeni favori Mustafa Kaplan
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