Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! "Dönmek istedi ama..."

Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Tüm bu gelişmeler devam ederken, Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, yaptığı açıklamaada Jorge Jesus ile ilgili flaş gerçeği açıkladı. İşte tüm detaylar...
Sarı lacivertlileri çıkışa geçiren Jorge Jesus, önceki çalışıtğı takımlarda da bunun örneklerini göstermişti.
Flamengo ile kupalar kazanan Jesus, takımdan ayrıldıktan sonra Flamengo, pek de iyi zamanlar geçirmemişti.
Özellikle Paulo Sousa ile formsuz bir süreç yaşayan Flamengo, Mayıs ayında büyük bir kriz yaşamıştı.
Konuyla ilgili Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, dış basına verdiği röportajda Jesus'la alakalı açıklamalarda bulundu.
Braz yaptığı konuşmada, Mayıs ayında Jesus'un geri dönmek istediğini söylediğini ifade etti.
İşte Marcos Braz'ın Jorge Jesus ile ilgili yaptığı o konuşma:
"Jorge Jesus'u Brezilya'daki çoğu kişiden daha iyi tanıyorum. Onu tanıdıklarını sanan bazı insanlar var ama hepsinden daha iyi tanırım.
Onu mayıs ayında görmedim. Mesaj dahi göndermedim, konuşmadım bile.
Çünkü o zamanlar bir hocamız vardı (Paulo Sousa) ve çok kötü durumdaydık.
Eğer Jesus ile konuşsaydım, durumu daha da kötü bir hale çevirebilirdim.
Her şey değiştiğinde onunla birkaç kez konuştum."