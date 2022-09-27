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Giriş Tarihi: 27.9.2022 14:38 Son Güncelleme: 27.9.2022 14:40

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! "Dönmek istedi ama..."

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor... Daha önce Flamengo'da da çalışan ve büyük başarılar yakalayan Jesus, Brezilya basınında da sıkça yer alıyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken, Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, yaptığı açıklamaada Jorge Jesus ile ilgili flaş gerçeği açıkladı. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

Daha önce Flamengo'da da çalışan ve büyük başarılar yakalayan Jesus, Brezilya basınında da sıkça yer alıyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

Tüm bu gelişmeler devam ederken, Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, yaptığı açıklamaada Jorge Jesus ile ilgili flaş gerçeği açıkladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

Fenerbahçe'nin başarılı tekni hocası Jorge Jesus, Brezilya'da gündem olmaya devam ediyor.


Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

Sarı lacivertlileri çıkışa geçiren Jorge Jesus, önceki çalışıtğı takımlarda da bunun örneklerini göstermişti.


Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

Flamengo ile kupalar kazanan Jesus, takımdan ayrıldıktan sonra Flamengo, pek de iyi zamanlar geçirmemişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

Özellikle Paulo Sousa ile formsuz bir süreç yaşayan Flamengo, Mayıs ayında büyük bir kriz yaşamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

Bu esnada Jorge Jesus'un, Flamengo'ya geri dönmek istediği ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

Konuyla ilgili Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, dış basına verdiği röportajda Jesus'la alakalı açıklamalarda bulundu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

Braz yaptığı konuşmada, Mayıs ayında Jesus'un geri dönmek istediğini söylediğini ifade etti.


Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

İşte Marcos Braz'ın Jorge Jesus ile ilgili yaptığı o konuşma:


Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

"Jorge Jesus'u Brezilya'daki çoğu kişiden daha iyi tanıyorum. Onu tanıdıklarını sanan bazı insanlar var ama hepsinden daha iyi tanırım.


Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

Onu mayıs ayında görmedim. Mesaj dahi göndermedim, konuşmadım bile.


Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

Çünkü o zamanlar bir hocamız vardı (Paulo Sousa) ve çok kötü durumdaydık.


Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

Eğer Jesus ile konuşsaydım, durumu daha da kötü bir hale çevirebilirdim.


Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

Sonra başka bir antrenör geldi ve Jesus zaten, Fenerbahçe'deydi.


Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! Dönmek istedi ama...

Her şey değiştiğinde onunla birkaç kez konuştum."

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus gerçeğini böyle açıkladı! "Dönmek istedi ama..."
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