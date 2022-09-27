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Giriş Tarihi: 27.9.2022 19:23

Trabzonspor'un eski futbolcusu John Obi Mikel futbolu bıraktı

AA
Trabzonspor’un eski futbolcusu John Obi Mikel futbolu bıraktı

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen 35 yaşındaki Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mikel, "Bütün güzel şeylerin bir sonu olmalı' diye bir söz vardır ve profesyonel futbol kariyerim için o gün bugündür." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'de 2006-2017 yılları arasında 11 yıl oynayan Mikel, "Bu bir veda değil, başka bir yolculuğun başlangıcı, hayatımın başka bir bölümü. Geleceğin ne getireceğini dört gözle bekliyorum. Teşekkürler." açıklamasında bulundu.

Nijerya Milli Takımı formasını da 89 kez giyen Mikel, Trabzonspor'un yanı sıra Lyn, Chelsea, Tianjin TEDA, Kuwait, Stoke City ve Middlesbrough kulüplerinde de oynadı.

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Trabzonspor'un eski futbolcusu John Obi Mikel futbolu bıraktı
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