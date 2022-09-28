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Giriş Tarihi: 28.9.2022 14:47 Son Güncelleme: 28.9.2022 15:04

Son dakika haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Son dakika haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

1 EKİM CUMARTESİ
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

2 EKİM PAZAR
14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar
14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Arabam.com Konyaspor-Hangi Kredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşat Filiz
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

3 EKİM PAZARTESİ
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan

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Son dakika haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!
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