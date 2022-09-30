Terminatör ile Mister’ın savaşı

47 yaşındaki Valerien İsmael, Beşiktaş'la ilk kez derbi zaferi yaşamanın peşinde. Taraftarın Terminatör lakabını taktığı çalıştırıcı, İngiltere deneyimi ile sahada. Dünyanın elit teknik adamları arasındaki 68 yaşındaki Jorge Jesus, büyük maçlardaki başarısı ile öne çıkıyor. Portekizli, %57 derbi galibiyet oranı yakalamış durumda
Dev derbi öncesinde iki takımın teknik adamlarını mercek altına aldık… Fenerbahçe'nin kurthocası Jorge Jesus büyükmaçlardaki tecrübesiyle öne çıkıyor. Ateşli atmosfere son derece alışık bir isim olan 68 yaşındaki hoca, 2009'dan itibaren Benfica, Sporting, Al-Hilal ve Flamengo'da toplamda 35 dev mücadelede sahaya çıktı. 'Mister' lakaplıJesus, 20 karşılaşmadan zaferle ayrılmayı başardı. 9'u berabere sona ererken, 6'sında mağlubiyet yaşadı. Jesus, %57 galibiyet oranı tutturdu.
FRANSIZ HOCANIN DENEYİMİ AZ, HIRSI ÇOK!
Beşiktaş'ın 47 yaşındaki çalıştırıcısı Valerien İsmael, meslektaşına göre daha az büyük maç deneyimine sahip. Bu müsabakalarda çok toz yutmayan Fransızhoca; Nürnberg, Barnsley ve WestBromwich Albion gibi takımlarda büyük maç olarak nitelendirilen 9 karşılaşmada patronluk yaptı. Sahadan 6 kez zaferleayrılan Terminatör lakaplı İsmael, 2'siniyenik kapatırken 1'ini eşitlikle bitirdi.Kara Kartal'ın hocasının galibiyet oranıise bu sonuçlarla yüzde 67 oldu.