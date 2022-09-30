Terminatör ile Mister’ın savaşı

ev derbi öncesinde iki takımın teknik adamlarını mercek altına aldık…Ateşli atmosfere son derece alışık bir isim olan 68 yaşındaki hoca, 2009'dan itibaren Benfica, Sporting, Al-Hilal ve Flamengo'da toplamda 35 dev mücadelede sahaya çıktı.20 karşılaşmadan zaferle ayrılmayı başardı. 9'u berabere sona ererken, 6'sında mağlubiyet yaşadı. Jesus, %57 galibiyet oranı tutturdu.Beşiktaş'ın 47 yaşındaki çalıştırıcısı Valerien İsmael, meslektaşına göre daha az büyük maç deneyimine sahip. Bu müsabakalarda çok toz yutmayangibi takımlarda büyük maç olarak nitelendirilen 9 karşılaşmada patronluk yaptı.