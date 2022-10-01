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Giriş Tarihi: 1.10.2022 15:21 Son Güncelleme: 1.10.2022 15:34

Rodrigo Palacio futbolu bırakıp basketbola başladı

Rodrigo Palacio futbolu bırakıp basketbola başladı

Arjantin Milli Takımı ve Inter'in eski golcüsü Rodrigo Palacio, 40 yaşında futbolu bıraktı ve basketbola başladı.

Arjantinli golcü Rodrigo Palacio futbolu bırakıp basketbola başladı. 40 yaşındaki Palacio son olarak Serie B ekiplerinden Brescia forması giyiyordu. Geçen sezon sonunda İtalyan takımından ayrılan oyuncu futbolu bıraktığını duyurdu.

Bir süredir İtalya'da Serie D ekibi Garegnano'da basketbol oynayan Palacio, futbol kulüplerinden teklif almasına rağmen kariyerinin rotasını değiştirdi. 2012-2017 yılları arasında 5 sene Inter formasını giyen Palacio, Arjantin Milli Takımında da 27 maçta süre aldı ve 3 gol kaydetti.

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Rodrigo Palacio futbolu bırakıp basketbola başladı
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