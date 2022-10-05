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Giriş Tarihi: 5.10.2022 14:30

İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na yüksek not!

AA
İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu’na yüksek not!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in Barcelona'yı 1-0 yendiği müsabakada galibiyeti getiren golü atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, performansıyla İtalyan basınından da en yüksek puanı aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Inter'in dün akşam Barcelona'yı 45+2. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle yenmesi, İtalyan basınında geniş yankı buldu.

La Gazzetta dello Sport'un "Çalha atıyor, acı çekiliyor ama Inzaghi direniyor ve Barcelona yeniliyor" başlığıyla verdiği maç haberinde, Inter'in bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yeniden üst tura çıkmak için yarışın içine girdiği belirtildi.

Gazete, Çalhanoğlu'nu Inter'de "maçın en iyisi" seçerken 7,5 puan verdi. Gazetedeki değerlendirmede, milli oyuncunun maçın başında çektiği şut ve Barcelona kalecisi Ter Stegen'in topu güçlükle çelmesinin takım arkadaşlarını canlandırdığı belirtilerek, Çalhanoğlu'nun özgür, lider ve bitirici kişiliğinin attığı golle doğal olarak sonuca yansıdığı yazıldı.

Corriere dello Sport gazetesi de Inter'in, Türk oyuncusunun kendisine has özelliği olan ceza sahası dışından çektiği şutla Barcelona'yı etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

Gazete, Çalhanoğlu'na 8 puan vererek, maçın en iyisi seçti.

Milli oyuncunun, maçın başında Ter Stegen'i zorladığı ve ilk yarının sonunda da golünü attığı, Inter'in pasif olduğu anlarda savunma önünde de iyi performans gösterdiği ifade edildi.

Corriere della Sera gazetesinde de Inter'in Barcelona karşısında zor anlar yaşasa da Hakan Çalhanoğlu'nun golünün maçın skorunu belirlediği kaydedildi.

Maç değerlendirmesinde 7,5 puan verilen Çalhanoğlu için "Başı dik ve yüreğiyle oynuyor. Şutu, 3 puan getiren, yerden köşeyi bulan mücevher gibi bir şuttu." ifadeleri kullanıldı.

Milli futbolcu, karşılaşmanın ardından "Maçın En Değerli Oyuncusu" seçilmişti.

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İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na yüksek not!
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