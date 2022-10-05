Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yusuf Yazıcı, Rusya'ya dönecek mi? Menajerinden açıklama geldi
Giriş Tarihi: 5.10.2022 16:17 Son Güncelleme: 5.10.2022 16:19

Yusuf Yazıcı, Rusya'ya dönecek mi? Menajerinden açıklama geldi

Yusuf Yazıcı, Rusya’ya dönecek mi? Menajerinden açıklama geldi

Trabzonspor'a geri dönen Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, futbolcunun geleceğiyle ilgili Rus basınına flaş açıklamalarda bulundu. Cebeci, "CSKA'yı özlüyor, bu kulübün kalbinde özel bir yeri var. CSKA'nın maçlarını her zaman takip ediyor. Dönebilir mi? Kim bilir? Rusya'yı çok sevdik ve bu harika yer sonsuza dek kalbimizde kalacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da kiralık forma giyen Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon şu ana kadar sadece 2 maçta oynayabilen futbolcunun menajeri Adem Cebeci, Yusuf Yazıcı'nın geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

"YUSUF YAZICI, CSKA'YI ÖZLÜYOR"
Rus basınına konuşan Adem Cebeci, bonservisi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a katkı sağlamak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Cebeci, "Yusuf, doğduğu şehre, evine döndü, bundan dolayı mutlu. Trabzonspor taraftarı olduğu takım. Hafif bir sakatlığı vardı, şimdi geri döndü. Takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyor. CSKA'yı özlüyor, bu kulübün kalbinde özel bir yeri var. CSKA'nın maçlarını her zaman takip ediyor. Dönebilir mi? Kim bilir? Rusya'yı çok sevdik ve bu harika yer sonsuza dek kalbimizde kalacak. Umarım her şey normale döner ve Rus takımları tekrar UEFA himayesindeki turnuvalara katılabilir. Umarım tekrar yollarımız kesişir" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi: Kılıçdaroğlu samimiysen çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız
90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den 90 bin taşeron işçiye kadro müjdesi!
Aile Destek Programı 850-1250 TL ödeme ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı Paketi (sosyal yardım) başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne açıklayacak? Yeni anayasa mı geliyor?
CHP'liler belediyeyi FETÖ imamıyla birlikte soydu! Avcılar Belediyesi'ndeki yolsuzlukta yeni gelişmeler
GREEN CARD 2022 BAŞVURU EKRANI, ŞARTLARI ve TARİHLERİ II Green Card başvurusu nasıl yapılır, ücretsiz mi, pasaport gerekli mi?
Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara zammı sonrası güncel fiyatlar ile bugün sigaraya zam mı geldi? (5 Ekim 2022)
SON DAKİKA: Nükleer uygulamalarda kullanılacak! Bakan Dönmez tarih verdi: Yıl sonunda devreye alınıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Yusuf Yazıcı, Rusya'ya dönecek mi? Menajerinden açıklama geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA