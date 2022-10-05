Yusuf Yazıcı, Rusya’ya dönecek mi? Menajerinden açıklama geldi

"YUSUF YAZICI, CSKA'YI ÖZLÜYOR"

Rus basınına konuşan Adem Cebeci, bonservisi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a katkı sağlamak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Cebeci, "Yusuf, doğduğu şehre, evine döndü, bundan dolayı mutlu. Trabzonspor taraftarı olduğu takım. Hafif bir sakatlığı vardı, şimdi geri döndü. Takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyor. CSKA'yı özlüyor, bu kulübün kalbinde özel bir yeri var. CSKA'nın maçlarını her zaman takip ediyor. Dönebilir mi? Kim bilir? Rusya'yı çok sevdik ve bu harika yer sonsuza dek kalbimizde kalacak. Umarım her şey normale döner ve Rus takımları tekrar UEFA himayesindeki turnuvalara katılabilir. Umarım tekrar yollarımız kesişir" ifadelerini kullandı.