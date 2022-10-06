Club Brugge’ün peri masalı devam ediyor

Belçika'nın köklü takımlarından Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde Carl Hoefkens yönetiminde tarih yazıyor. B Grubu'na 4'üncü torbadan giren ve en zayıf halka olarak görülen Brugge ekibi, ilk iki maçında Porto ve Leverkusen'i devirirken önceki gün de Atletico Madrid'i 2-0 yenerek peri masalını sürdürdü. Aldığı sonuçlarla dikkat çeken Belçika takımının teknik direktörü Hoefkens'in kariyeriyse bir hayli dikkat çekici...

CLUB BRUGGE TARİHİNE GEÇTİ

Eski bir oyuncu da olan 43 yaşındaki futbol adamı, 4 yıl önce Belçika 3. Lig ekibi FC Knokke'de scoutluk yapıyordu. 2018'de Brugge'de alt yaş takımlarında görev alıp kendini geliştiren Hoefkens, yardımcılığını yaptığı Philippe Clement'in Monaco'ya gitmesiyle takımın başına geçti. Ligde 10 maçta 22 puan toplayan Club Brugge, Devler Ligi'ne de grup aşamasında üç karşılaşmada 9 puan alarak başlayan ilk Belçika takımı oldu.