Hakan Çalhanoğlu Barça’yı ağlattı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İnter, Hakan Çalhanoğlu'nun muhteşem füzesiyle Barcelona'yı 1-0 devirirken İtalyan basını milli futbolcumuzu yere göğe sığdıramadı.galibiyeti sitesinden "İnter yüreğini koydu. Çalha'dan harika gol:" diye duyurdumaç için; "Çalhanoğlu'nun sihiri, Inzaghi yönetimindeki İnter'in, Xavi'nin Barcelonası'nı San Siro'da yenmesine izin veriyor" yorumunu yaptı. Tuttosport;başlığını kullandı. 28 yaşındaki milli futbolcu, performansıylaseçildi. Çizme ekibi, 3 karşılaşmada topladığı 6 puanla grubunda Bayern Münih'in ardında ikinci sırada yer aldı.Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu, çok iyi bir futbol sergiledi ve maçın adamı seçildi. Oyundan çıkana kadar hem defansif hem ofansif görevini yerine getirdi. 35 metreden attığı şutu kaleci kurtardı.Bu maçın Hakan Çalhanoğlu açısından en önemli yönü görev yaptığı yerdi.Ama Barcelona gibi güçlü bir rakip karşısında bu bölgede de çok başarılı olması onun açısından son derece değerliydi.