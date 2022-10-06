Hakan Çalhanoğlu Barça’yı ağlattı

Şampiyonlar Ligi’nde İnter’in Barcelona’yı 1-0 yendiği maçta harika bir golle galibiyeti getiren Hakan, manşetleri süslerken maçın en değerli oyuncusu seçildi
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İnter, Hakan Çalhanoğlu'nun muhteşem füzesiyle Barcelona'yı 1-0 devirirken İtalyan basını milli futbolcumuzu yere göğe sığdıramadı. La Gazzettadello Sport, galibiyeti sitesinden "İnter yüreğini koydu. Çalha'dan harika gol: Barça ağlıyor" diye duyurdu.Corriere dello Sport maç için; "Çalhanoğlu'nun sihiri, Inzaghi yönetimindeki İnter'in, Xavi'nin Barcelonası'nı San Siro'da yenmesine izin veriyor" yorumunu yaptı. Tuttosport; "İnter,Barcelona'yı, Çalhanoğluile yeniyor" başlığını kullandı. 28 yaşındaki milli futbolcu, performansıyla "Maçın en değerli oyuncusu" seçildi. Çizme ekibi, 3 karşılaşmada topladığı 6 puanla grubunda Bayern Münih'in ardında ikinci sırada yer aldı.
BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL
O vuruşu kurtaracak kaleci dünyada yok!
Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu, çok iyi bir futbol sergiledi ve maçın adamı seçildi. Oyundan çıkana kadar hem defansif hem ofansif görevini yerine getirdi. 35 metreden attığı şutu kaleci kurtardı. 18'in dışındanattığı golü de dünyadakurtaracak bir kaleci yok. Bu maçın Hakan Çalhanoğlu açısından en önemli yönü görev yaptığı yerdi. Brozovic'in yokluğundamilli futbolcumuz ön liberomekviinde oynadı ki buyapısına uygun bir görev yerideğil. Ama Barcelona gibi güçlü bir rakip karşısında bu bölgede de çok başarılı olması onun açısından son derece değerliydi.