Peri masalı devam ediyor

Porto ve Leverkusen’den sonra Atletico Madrid’i de devirerek grubunda 9 puanla liderliğe yükselen Belçika ekibi, 4 yıl önce scoutluk yapan Carl Hoefkens ile Şampiyonlar Ligi’nde devlere kafa tutuyor
Belçika'nın köklü takımlarından Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde Carl Hoefkens yönetiminde tarih yazıyor. B Grubu'na 4'üncü torbadan giren ve en zayıf halka olarak görülen Brugge ekibi, ilk iki maçında Porto ve Leverkusen'i devirirken önceki gün de Atletico Madrid'i 2-0 yenerek peri masalını sürdürdü. Aldığı sonuçlarla dikkat çeken Belçika takımının teknikdirektörü Hoefkens'in kariyeriysebir hayli dikkat çekici...
CLUB BRUGGE TARİHİNE GEÇTİ
Eski bir oyuncu da olan 43 yaşındaki futbol adamı, 4 yılönce Belçika 3. Lig ekibi FCKnokke'de scoutlukyapıyordu. 2018'de Brugge'dealt yaş takımlarında görev alıpkendini geliştiren Hoefkens, yardımcılığını yaptığı Philippe Clement'in Monaco'ya gitmesiyle takımın başına geçti. Ligde 10 maçta 22 puan toplayan Club Brugge, Devler Ligi'ne de grup aşamasında üç karşılaşmada 9 puan alarak başlayan ilk Belçika takımı oldu.