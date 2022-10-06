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Giriş Tarihi: 6.10.2022

TFF’den Ceferin’e ziyaret

TFF’den Ceferin’e ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler, Kadın Futbolu ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı. UEFA Üye Federasyonlar Direktör Vekili Thierry Favre ve UEFA Yönetim Ofisi Müdürü İlker Uğur da görüşmede hazır bulundu. 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için yapılan çalışmaların gözden geçirildiği buluşmada, TFF ile UEFA arasında yapılacak iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Başta kadın futbolu olmak üzere yapılacak ortak çalışmaların gündeme geldiği toplantıda geleceğe dair projeler paylaşıldı.

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TFF’den Ceferin’e ziyaret
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