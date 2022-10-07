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Giriş Tarihi: 7.10.2022

Ne yaptın Yiğido!

Ne yaptın Yiğido!

Kırmızı-beyazlılar, öne geçtiği mücadelede 3-1 geriye düştü. Uzatmada eşitliği sağlasa da 90+4’te Ballkani’ye teslim oldu

Sivasspor, Konferans Ligi'ndeki üçüncü karşılaşmasında Ballkani'ye 4-3 yenilerek gruptaki ilk yenilgisini aldı. Yiğidolar, henüz 37. saniyede Ulvestad ile üstünlüğü yakaladı: 1-0. Ancak golden sonra Sivasspor, 20. dakikada Thaçi ve 31'de Potoku'nun ağları bulmasıyla geriye düştü: 1-2. Rıza Çalımbay'ın ekibi, 66'da Korenica'yı da durduramadı: 1-3. Yılmayan temsilcimiz, 75'te Erdoğan ve 90+1'da Yatabare ile beraberliği yakalasa da 90+4'te Krasniqi'ye engel olamadı: 3-4. Ballkani, böylelikle Avrupa gruplarında kazanan ilk Kosova takımı oldu.

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Ne yaptın Yiğido!
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