Ne yaptın Yiğido!

Kırmızı-beyazlılar, öne geçtiği mücadelede 3-1 geriye düştü. Uzatmada eşitliği sağlasa da 90+4’te Ballkani’ye teslim oldu
Sivasspor, Konferans Ligi'ndeki üçüncü karşılaşmasında Ballkani'ye 4-3 yenilerek gruptaki ilk yenilgisini aldı. Yiğidolar, henüz 37.saniyede Ulvestad ile üstünlüğüyakaladı: 1-0. Ancak golden sonra Sivasspor, 20. dakikada Thaçi ve 31'de Potoku'nunağları bulmasıyla geriye düştü:1-2. Rıza Çalımbay'ın ekibi, 66'da Korenica'yı da durduramadı:1-3. Yılmayan temsilcimiz, 75'te Erdoğan ve 90+1'da Yatabare ile beraberliği yakalasa da 90+4'teKrasniqi'ye engel olamadı: 3-4. Ballkani, böylelikle Avrupa gruplarında kazanan ilk Kosova takımı oldu.