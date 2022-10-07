Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk her şeyi açıkladı! Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Seferovic...

"İYİ OYUN OYNUYORUZ, ARKASINDA DURACAĞIZ"

"Türkiye'nin en büyük kulübündeyiz, eleştiri olacak. İyi niyetli olduğu sürece, kabul etmek zorundayız. Belki de dünyanın en kolay oyunu. Hepimiz topa dokunduk, yorumluyoruz. Eleştiri olacak ama yolumuz iyi. İyi oyun oynuyoruz. Arkasında duracağız."

"DEĞİŞİKLİKLERDEN ELEŞTİRİ ALIYORUZ"

"Türk kuralı nedeniyle değişikliklerden de eleştiri alıyoruz. Lig lideri de 11 gol atmış. Konyaspor'un gol sayısı düşük. Bizim de gol sayımız düşük. Ama geçen senenin aksine, daha az gol yiyoruz. Biz gol atmak için dominant bir oyun oynuyoruz. Aslında biz daha tam kadro olmadık. Mauro Icardi oynamadı. Juan Mata bir maç oynadı. Yeni gelen diğer isimler de az süre aldı. Kadroyu %100 oluşturmadan, bu zamana kadar iyi şekilde geldik. 3 Türk kuralı var, bütün yabancıları oynatamayız. Ama en formda oyuncuları oynatacağız ve bize katkı vereceklerdir.

Bu hafta boş geçiyoruz, hazırlık yapacağımız takım da yok. Kendi aramızda maç yapacağız."