Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk her şeyi açıkladı! Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Seferovic...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Zorlu bir fikstürden çıktıklarını ancak iyi bir yolda olduklarını söyleyen Buruk, son dönemde en çok konuşulan ve eleştirilen isimler olan Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Haris Seferovic'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;
"Son 5 yılın en yüksek puanını aldık. En zorlu fikstürü oynadık. Bütün maçları kazanacak şekilde oynuyoruz. Tek hatamız, Giresunspor maçı. Onun dışındaki maçlarda oyun ve kendimize güven olarak iyiydik. Eksiğimiz, sonlandırma. Bunu değiştirmeliyiz."
"BU SENE GALATASARAY HEYECANLI"
"İyi yoldayız. Bunu nerden anlıyorum? Sokaktaki insanlardan, taraftarın stadı doldurmasından... Taraftarın heyecanından. Bu sene Galatasaray heyecanlı. Takımı da destekliyorlar. Bu birliktelikle birlikte, şampiyon olmak istiyoruz."
"İYİ OYUN OYNUYORUZ, ARKASINDA DURACAĞIZ"
"Türkiye'nin en büyük kulübündeyiz, eleştiri olacak. İyi niyetli olduğu sürece, kabul etmek zorundayız. Belki de dünyanın en kolay oyunu. Hepimiz topa dokunduk, yorumluyoruz. Eleştiri olacak ama yolumuz iyi. İyi oyun oynuyoruz. Arkasında duracağız."
"DEĞİŞİKLİKLERDEN ELEŞTİRİ ALIYORUZ"
"Türk kuralı nedeniyle değişikliklerden de eleştiri alıyoruz. Lig lideri de 11 gol atmış. Konyaspor'un gol sayısı düşük. Bizim de gol sayımız düşük. Ama geçen senenin aksine, daha az gol yiyoruz. Biz gol atmak için dominant bir oyun oynuyoruz. Aslında biz daha tam kadro olmadık. Mauro Icardi oynamadı. Juan Mata bir maç oynadı. Yeni gelen diğer isimler de az süre aldı. Kadroyu %100 oluşturmadan, bu zamana kadar iyi şekilde geldik. 3 Türk kuralı var, bütün yabancıları oynatamayız. Ama en formda oyuncuları oynatacağız ve bize katkı vereceklerdir.
Bu hafta boş geçiyoruz, hazırlık yapacağımız takım da yok. Kendi aramızda maç yapacağız."
"ICARDI SORUNSUZ BİR OYUNCU"
"Mauro Icardi dün geldi ve bize katkı verecek. İyi bir karakter. Herkesle arası çok iyi. Sorunsuz bir oyuncu. Dışarıdan farklı düşünülüyor ama öyle değil. Geçen hafta ağrısı vardı ve zor bir hafta geçirdi. Son 3 gün izin vardı, o da ülkesine gitti ve döndü. İyi çalışıyor, bir sonraki maçta, hazır şekilde sahada göreceğiz."
"YABANCI KURALINI BENDEN BAŞKA KONUŞAN YOK"
"8+3 kuralını benden başka konuşan yok. Seyirci mutsuz, medya mutsuz, hocalar mutsuz. Kimin mutlu olduğunu, kimin fayda sağladığını merak ediyorum. Bu kural gelmeden önce Milli Takım başarılıydı, oyuncularımız da Avrupa'ya gidiyordu. İnşallah bu sorunlar çözülür. TFF'nin bu konuyla ilgili çalışma yaptığını ve yapacağını biliyoruz. Bu kurala adapte olmaya çalışacağız."
"OYUNCU YETİŞTİRME SIKINTIMIZ VAR"
"Türk futbolcu transferi kısıtlı! Oyuncu yetiştirme sıkıntımız var. Kendi altyapımızdan oyuncuları yetiştirmemiz gerekiyor. Türk savunma oyuncusu bulmak zor, bulduğunuzda da çok büyük rakamlar isteniyor. Yurt dışındaki oyuncularımız için da öyle. 6-7 milyon euro paralar isteniyor. Devre arasında Türk oyuncu almaya çalışacağız ama içeriden de bunu çözmeye çalışacağız."
"BU SENE LİG SERT, REKABETÇİ"
Tüm takımlar birbirini zorluyor. Bu sene ligin sert ve rekabetçi olacağını bekliyorduk. Ligimizin hızlanması gerekiyor. Türk futbolunun kalitesinin artması lazım. Yavaş oynamaya müsaade eden hakemler ve takımlar olduğu sürece, bundan şikayet etmeye devam edeceğiz.
"KEREM VE YUNUS'A GÜVENİYORUZ"
Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e fazla eleştiri oldu. Onlara güveniyoruz. Yoğun bir süreçleri var, Galatasaray, Milli Takım... Onlara destek olacağız. Galatasaray için ikisi de çok önemli. Performanslarının altındalar, bunun onlar da biz de görüyoruz. Ama destek vereceğiz. Galatasaray, Galatasaraylı olmayan kişiler tarafından da sosyal medya üzerinden karıştırılmaya çalışılıyor, hepsini görüyoruz. Biz, oyuncularımıza destek olacağız. Onları kazanacağız."
"ÜÇ GOLCÜ VAR, İŞİM ZOR"
"Haris Seferovic'i ne kadar besleyebildik? ona uygun oynadık mı? Bunları da değerlendirmek lazım. Seferovic iyi çalışıyor. Dün de oturduk ve konuştuk. Atacağı gollerin, psikolojik katkı sağlayacağını konuştuk. Gol atamayınca, baskı altına girdi. Üç tane santrforumuz var. Benim işim de zorlaşıyor, birbirine benzeyen oyuncular... En maksimum verimi almaya çalışacağım. Takımlarımda hep santrforlardan yüksek katkı aldık. Bu sene düşük kaldı ama yukarı çekeceğiz."