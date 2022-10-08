Demir takıldı!

Süper Lig’de haftanın açılış maçında Mavi Şimşekler, Assombalonga ile öne geçti. Ev sahibi, Markovic’le karşılık verse de galibiyet hasretini 5 maça çıkardı
Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada konuk takım, 60. dakikada Britt Assombalonga'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçı bırakmayan Gaziantep FK, 72. dakikadaLazar Markovic'inayağından bulduğu golleberaberliği yakaladı. 78. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Assombalonga'yı düşüren ev sahibi ekipten Ertuğrul Ersoy, VAR kararıylakırmızı kart gördü. Puanını 18 yapan Adana Demir, maç fazlasıyla liderliğini korudu. Ligde beş haftadırgalibiyet yüzü göremeyen Erol Bulut'un takımı ise 12 puanla 9. sırada kaldı.