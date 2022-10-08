Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Demir takıldı!
Giriş Tarihi: 8.10.2022

Demir takıldı!

Demir takıldı!

Süper Lig’de haftanın açılış maçında Mavi Şimşekler, Assombalonga ile öne geçti. Ev sahibi, Markovic’le karşılık verse de galibiyet hasretini 5 maça çıkardı

Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada konuk takım, 60. dakikada Britt Assombalonga'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçı bırakmayan Gaziantep FK, 72. dakikada Lazar Markovic'in ayağından bulduğu golle beraberliği yakaladı. 78. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Assombalonga'yı düşüren ev sahibi ekipten Ertuğrul Ersoy, VAR kararıyla kırmızı kart gördü. Puanını 18 yapan Adana Demir, maç fazlasıyla liderliğini korudu. Ligde beş haftadır galibiyet yüzü göremeyen Erol Bulut'un takımı ise 12 puanla 9. sırada kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun altında olmayacak!
Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan gündemini sarstı! 'Türkiye'den olağanüstü meydan okuma'
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
AÖL sınav tarihleri takvimi açıklandı! MEB ile 2022-2023 Açık Lise 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?
Mevlid Kandili'nde okunacak dualar nelerdir, hangi sureler ve dualar okunur? Diyanet ile Mevlid Kandili duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
EMEKLİ ZAMMI OCAK 2023 HESAPLAMA: En düşük emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ SON DAKİKA: KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?
İşte Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının detayları! Akıl hocaları ortaya çıktı
MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ekim 2022 MasterChef masterclass ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı? İşte ödülü kazanan isim
GSB personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru ekranı ve tarihleri!
ARKADAŞINA GÖNDER
Demir takıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA