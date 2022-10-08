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Giriş Tarihi: 8.10.2022 11:59

Pep Guardiola'dan Sara Arfaoui'ye: İlkay Gündoğan artık 1 dakika bile oynayamayacak

Pep Guardiola’dan Sara Arfaoui’ye: İlkay Gündoğan artık 1 dakika bile oynayamayacak

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Manchester şehrindeki restoranları eleştiren İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui'ye esprili bir yanıt verdi.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester şehrindeki yerel restoranları eleştirdi.

Sosyal medya hesabından şehirdeki yemeklerin korkunç olduğunu belirten Sara, "Üzgünüm, dürüst olmak gerekirse hiçbiri iyi değil. İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım ama her yerde korkunç yiyecekler var. Her şey donmuş. Belki Londra'da olabilir ama Manchester'da hiçbir şey yok" ifadelerini kullanırken bu sözler İngiltere'de gündem oldu.

"SARA VE İLKAY'I DAVET EDECEĞİM"
Sara Arfaoui'nin açıklamaları ve gelen tepkiler Manchester'da bir Tapas restoranın ortağı olan City'nin teknik patronu Pep Guardiola'ya da soruldu. Esprili bir yanıt veren Guardiola, "İlkay artık sezonun geri kalanında bir dakika bile oynayamayacak" diyerek güldü.

Daha sonra Sara ve İlkay'ı restoranına davet eden İspanyol teknik adam, "Tabii ki Sara ve İlkay'ı güzel yemek yiyebilecekleri TAST'a davet edeceğim." dedi.

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Pep Guardiola'dan Sara Arfaoui'ye: İlkay Gündoğan artık 1 dakika bile oynayamayacak
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