Pep Guardiola’dan Sara Arfaoui’ye: İlkay Gündoğan artık 1 dakika bile oynayamayacak

"SARA VE İLKAY'I DAVET EDECEĞİM"

Sara Arfaoui'nin açıklamaları ve gelen tepkiler Manchester'da bir Tapas restoranın ortağı olan City'nin teknik patronu Pep Guardiola'ya da soruldu. Esprili bir yanıt veren Guardiola, "İlkay artık sezonun geri kalanında bir dakika bile oynayamayacak" diyerek güldü.

Daha sonra Sara ve İlkay'ı restoranına davet eden İspanyol teknik adam, "Tabii ki Sara ve İlkay'ı güzel yemek yiyebilecekleri TAST'a davet edeceğim." dedi.