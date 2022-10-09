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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Konya son nefeste

Konya son nefeste

Takipçiliğini konuşturan Fernando, füzesiyle Akdeniz ekibini üstünlüğe taşıdı. 90+6’da kaleci Alperen’den seken topa dokunan Calvo, zirve yolunda takımına 1 puan kazandırdı

Süper Lig'de zirveye oynayan Arabam. com Konyaspor, kötü günler geçiren F-TAV Antalyaspor ile son dakikalarda attığı golle 1-1 berabere kaldı. Her anı heyecana sahne olan mücadelede Akdeniz ekibi, ilk devrede Ömer Toprak ve Adriano ile Konya'yı abluka altına alsa da golü bulamadı. Ancak Nuri Şahin'in ekibi, 51. dakikada Ghacha'nın savunmadan dönen şutunu iyi takip eden Fernando'nun füzesiyle öne geçti: 1-0. Yenen golden sonra Konyaspor, rakibinin üstüne gitmeye başladı. Muhammed ve Calvo'nun atakları sonuç getirmedi. 90+6. dakikada Çekiçi'nin ortasında kaleci Alperen'den seken topu önünde bulan Calvo topu ağlara gönderip takımına 1 puanı getirdi: 1-1. Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Antalyaspor, 15. sırada kaldı. Konyaspor ise 18 puanla zirve grubunda yer aldı.

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