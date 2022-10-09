Konya son nefeste

Takipçiliğini konuşturan Fernando, füzesiyle Akdeniz ekibini üstünlüğe taşıdı. 90+6’da kaleci Alperen’den seken topa dokunan Calvo, zirve yolunda takımına 1 puan kazandırdı
Süper Lig'de zirveye oynayan Arabam.com Konyaspor, kötü günler geçiren F-TAV Antalyaspor ile son dakikalarda attığı golle 1-1 berabere kaldı. Her anı heyecana sahne olan mücadelede Akdeniz ekibi, ilk devrede Ömer Toprakve Adriano ile Konya'yıabluka altına alsa da golü bulamadı. Ancak Nuri Şahin'in ekibi, 51. dakikada Ghacha'nın savunmadan dönen şutunu iyi takip eden Fernando'nunfüzesiyle öne geçti: 1-0. Yenen golden sonra Konyaspor, rakibinin üstüne gitmeye başladı. Muhammed ve Calvo'nun atakları sonuç getirmedi. 90+6. dakikada Çekiçi'nin ortasındakaleci Alperen'den seken topu önündebulan Calvo topu ağlara gönderip takımına1 puanı getirdi: 1-1. Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Antalyaspor, 15. sırada kaldı. Konyaspor ise 18 puanlazirve grubunda yer aldı.