Devler yıkıldı kaldı!

Şampiyonlar Ligi'nde dün sürpriz sonuçlar yaşandı. İtalyan devi Juventus, H Grubu'ndakonuk olduğu Maccabi Haifa'ya 2-0 mağlupoldu. Toplam kadro değeri sadece 13 milyon Euro'yu bulan ev sahibi ekip, 7 ve 42'de Atzili'nin attığı gollerle zafere uzandı. 3. yenilgisini alan Juventus 3 puanda kaldı. Aynı grupta yer alan yıldızlar topluluğu PSG ise sahasında Benfica ile 1-1 beraberekaldı. F Grubu'nda Real Madrid de ShakhtarDonetsk deplasmanında 1 puanı 90'da attığıgolle kurtardı. E Grubu'nun önemli mücadelesinde ise Chelsea, İtalya'da Milan'ı 2-0'lık skorla devirdi.