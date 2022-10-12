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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Devler yıkıldı kaldı!

Devler yıkıldı kaldı!
Şampiyonlar Ligi'nde dün sürpriz sonuçlar yaşandı. İtalyan devi Juventus, H Grubu'nda konuk olduğu Maccabi Haifa'ya 2-0 mağlup oldu. Toplam kadro değeri sadece 13 milyon Euro'yu bulan ev sahibi ekip, 7 ve 42'de Atzili'nin attığı gollerle zafere uzandı. 3. yenilgisini alan Juventus 3 puanda kaldı. Aynı grupta yer alan yıldızlar topluluğu PSG ise sahasında Benfica ile 1-1 berabere kaldı. F Grubu'nda Real Madrid de Shakhtar Donetsk deplasmanında 1 puanı 90'da attığı golle kurtardı. E Grubu'nun önemli mücadelesinde ise Chelsea, İtalya'da Milan'ı 2-0'lık skorla devirdi.

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Devler yıkıldı kaldı!
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