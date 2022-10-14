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Giriş Tarihi: 14.10.2022 07:46

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'tan flaş karar! İki formaya dört aday

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan flaş karar! İki formaya dört aday

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bay geçtikleri haftada kadrosunda değişiklikler yapmaya karar verdi. Buruk, sol bekte Kazımcan’a forma verecek. Formsuz Kerem’e kulübe yolu gözükürken, 8 numara pozisyonda Oliveira ve Midtsjö, sol açıkta ise Rashica ve Mata rekabet halinde...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bay geçtikleri haftada kadrosunda değişiklikler yapmaya karar verdi. Sol bekte yerli alternatif düşünen deneyimli çalıştırıcı, bu bölgede denediği Kazımcan'ın performansından memnun kaldı. Formsuz Kerem'e kulübe yolu gözükürken, sol kanatta Kazımcan'ın önünde oynayacak isim ise netleşmedi. Orta sahada Torreira'nın partneri de henüz belli değil. Kayseri maçında kalede Muslera, sağ bekte Boey, stoperde Nelsson ve Abdülkerim, sol bekte Kazımcan, ön liberoda Torreira, hücumda Yunus, Mertens ve İcardi'nin olması bekleniyor. İlk 11'de kalan 2 formaya 4 aday var. 8 numara pozisyonunda Oliveira ve Midtsjö, sol açıkta Rashica ve Mata kıyasıya rekabet halinde.

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Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'tan flaş karar! İki formaya dört aday
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