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Giriş Tarihi: 15.10.2022 15:05

Andrea Pirlo’dan kadroda 3 değişiklik

Andrea Pirlo’dan kadroda 3 değişiklik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Hatayspor karşısına son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11’ ine göre kadroda 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Hatayspor karşısına son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11' ine göre kadroda 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11' ine göre kadroda 3 değişik ile sahaya çıktı. İtalyan teknik adam; Salih Dursun, Shukurov ve Ebrima Colley'in yerine Caulker, Lawrence ve Kerim Frei'i maç kadrosunda sahaya sürdü. Kırmızı-siyahlılar, Hatayspor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Lawrence, Kerim Frei, Kouassi, Fabio Borini"

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Andrea Pirlo’dan kadroda 3 değişiklik
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