Operasyona gidiyoruz siz rahat olun

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda son şampiyon Angola'yı 4-1 yenerek mutlu sona ulaşan Ampute Futbol Milli Takımımızın teknik direktörü Osman Çakmak,ifadelerini kullandı. İşte Çakmak'ın açıklamaları: "Ben bazen berabere kaldığımızda 'Bu şakaydı, bu fragmandı, asıl film geride' diyorum.Sabah 06:30'da Hakkari Yüksekova'da operasyona giden Dağ Komando Taburumuz bizi aradı.. 'Hocam biz, sizin heyecanınızla, mutluluğunuzla akşam maçı izledik. Operasyona gidiyoruz, rahat olun, biz mücadele ediyoruz.' dediler. Bunlar dünyanın en güzel mesajları. Ama bunun için çok çalıştık.""HANIM dedi ki; 'Osman, Allah inşallah şampiyonlukla sonuçlandırır. Ocak ayından beri 22 gün eve gelmişsin.' Bir gün teknik ekipten bir arkadaşımızın morali bozuk. Ne olduğunu sordum. 'Çocuk banyoda düşmüş kafasını çarpmış' dedi. Yengenin şarjı bitmiş. Çocuk burada kafayı yiyecek. 'Hemen seni göndereyim buradan' dedim. 'Şampiyona başlayacak olmaz' cevabını verdi. Herkes bu takım için fedakârlık yaptı.""GÖREVE geldiğimde takım 2.4 kilometre koşuyordu, şimdi ise 5 kilometre. 50 dakika oynuyoruz. Yetenekli ve teknik bir kardeşimiz var, 10 numara Rahmi… Bir türlü kondisyonunu yükseltemedik. 'Bugüne kadar vermiş olduğun hizmetler için teşekkür ederim' dedim. Her gün sabah kalkıp koşuya gidiyordu. 'Hocam benim bu şampiyonada olmam lazım' cevabını verdi. Bu özveriyle kardeşimiz finalde 2 gol attı. 77 kiloydu 68'e düştü. Kendisine 70'in altına düşmezse vedalaşacağımızı söylemiştim…""FUTBOLCU kardeşlerimiz en iyi ödülü hak ediyor. Manevi desteğin yanında maddi destek de verilmesi gerekiyor. Hani bir öğrenci teşekkür veya takdir belgesi getirdiği zaman karne hediyesi verilir ya bizlerin de ülke olarak bu kahramanlara karne hediyesi olarak bir şeyler vermemiz lazım. Hem devletimizden hem iş adamlarımızdan bekliyoruz. Ülkemizde bir sürü iş adamı var. Bir yabancı futbolcu için özel uçak kiralanıyorsa bunlar için de herkes üzerine düşeni yapsın. Her şeyi de devletten beklemeyelim.""BENIM bir sporcumun eşi görme engelli. Pırlanta gibi çocuğu var. Yengemiz o çocuğa nasıl bakacak? Bir gün evine gitmiş bizim bir arkadaşımızın eşi. Çok perişanlar, üst komşuları bakıyor. Annesini kaybeden arkadaşımıza ben izin vermeme rağmen 3. gün kampa katılıyor. 'Hocam yarı yolda bırakmayız arkadaşlarımızı' diyor. Bireysel anlamda herkes başarılı olur ama takım sporlarına dikkat edin başarı geç gelir. Yaklaşık 62 tane değişik arkadaşa şans verdim. Birini gözden kaçırmayalım, kimsenin hakkını yemeyelim. Herkese şans verdik."GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, teknik direktör Osman Çakmak ile futbolcular katıldı. Ay-Yıldızlıları tebrik eden Kasapoğlu, "Yakalanan başarı tesadüf değil. İnancın, birlik ve beraberliğin karşısında hiçbir engelin olamayacağını tüm dünyaya haykırdınız" şeklinde konuştu.