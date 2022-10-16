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Giriş Tarihi: 16.10.2022 09:59 Son Güncelleme: 16.10.2022 10:01

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lemos'tan Fenerbahçe yönetimine ret

SPOR SERVİSİ
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lemos’tan Fenerbahçe yönetimine ret

Fenerbahçe'de UEFA ve TFF listesine dahil edilmeyen Mauricio Lemos, yönetiminin "Sözleşmeni karşılıklı olarak feshedelim" teklifini yine geri çevirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA ile TFF listesine dahil etmediği Lemos, Fenerbahçe yönetiminin yaptığı "Sözleşmeni karşılıklı olarak feshedelim" teklifini yine geri çevirdi.

Kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı stoper, iyi bir teklif gelmesi halinde ocak ayında gidebileceğini, bu süreye kadar parasını almaya devam edeceğini söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda yıllık 850 bin Euro kazanıyor.

SZALAI İLE DEVAM
Bu arada Luan Peres'in sakatlığı Fenerbahçe savunmasında planları bozdu. Teknik direktör Jorge Jesus, birçok futbolcusunu dinlendirme şansı bulurken, savunmada aynı şansa sahip değil...

Özellikle Atilla Szalai rotasyona giremiyor. 11 haftada 20 maça çıkan Macar stopere, Ankaragücü maçı öncesi 'Dikkat' uyarısı geldi. Teknik heyet, Gustavo Henrique ve Szalai'den son dakikaya kadar konsantrasyonlarını bozmamalarını istedi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lemos'tan Fenerbahçe yönetimine ret
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