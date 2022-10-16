Son dakika Fenerbahçe haberleri: Lemos’tan Fenerbahçe yönetimine ret

Fenerbahçe'nin UEFA ile TFF listesine dahil etmediği Lemos, Fenerbahçe yönetiminin yaptığı "Sözleşmeni karşılıklı olarak feshedelim" teklifini yine geri çevirdi.
Kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı stoper, iyi bir teklif gelmesi halinde ocak ayında gidebileceğini, bu süreye kadar parasını almaya devam edeceğini söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda yıllık 850 bin Euro kazanıyor.
Özellikle Atilla Szalai rotasyona giremiyor. 11 haftada 20 maça çıkan Macar stopere, Ankaragücü maçı öncesi 'Dikkat' uyarısı geldi. Teknik heyet, Gustavo Henrique ve Szalai'den son dakikaya kadar konsantrasyonlarını bozmamalarını istedi.