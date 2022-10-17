Stefan Kuntz, Rhian Brewster için İngiltere’de

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz dün İngiltere Championship'te oynanan Sheffield United - Blackpool maçını takip etti.



3-3 berabere biten karşılaşmada Alman teknik adamın hangi futbolcu için İngiltere'de olduğu ortaya çıktı.

KUNTZ İKNA ETMEYE GİTTİ



Stefan Kuntz, annesi Kıbrıs Türk'ü babası Barbadoslu olan Sheffield United forması giyen Rhian Brewster'ı izlemeye gitti. Kuntz, 22 yaşındaki santrforu ikna etmek için görüşecek.

Chelsea ve Liverpool altyapısında oynayan Rhian Brewster, 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminde 26 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sheffield United'a gitti. Brewster, S. United'da 61 maçta 5 gol, 1 asist yaptı.



Öte yandan genç futbolcu, İngiltere Ümit Milli Takımı'nda 16 karşılamada oynadı. (Ajansspor)