Fatih Akyel Lüleburgazspor’a danışman oldu

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Kırklareli Süper Amatör Ligi ekiplerinden Lüleburgazspor'a teknik direktör olduğu yönündeki haberleri yalanlayarak danışman olduğunu açıkladı.

İşte Fatih Akyel'in o açıklaması:

Son günlerde hakkımda çıkan Lüleburgazsporda hocalık yapacağım yönündeki haberler ile ilgili açıklamam. Sayın başkan Özgür Kaya ve benim eski hocam olan Kadir Öztürk bana gelip Lüleburgazsporu ayağa kaldıracaklarını ilettiler ve benden yardım destek italep ettiler. Bende bir Trakyalı olarak başkanın ve hocamın bu özverilerini takdir ile karşıladım ve onlara yardımcı olacağımı söyledim.

'DANIŞMAN OLARAK GÖREV YAPACAĞIM'

Her katagoride Lüleburgazspora hoca ve oyuncu grupları kurmalarında yardımcı olacağım. Burada hoca olarak değil bir danışman olarak hocalara bilgi ve birikim aktararak onları yönlendirerek görev yapacağım. geçmişi güzel olan bu camiayı el birliği ile eski günlerine kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız.

"HOCAM PARAYI DEĞİL KAHRAMAN OLMAYI SEÇTİ"

Fatih Akyel geçen hafta Lüleburgaz'a gelmiş ve davul-zurnayla karşılanmıştı. Başkan Özgür Kaya, Fatih Akyel ile sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Fatih hocamla ilk konuştuğumuzda, 'sana transfer teklif etmeye benim haddim yetmez' dedim. Kaç futbolcu UEFA kupasını kaldırmıştır, kaç futbolcu Brezilya'yı perişan eden milli takımda oynamıştır. Böyle bir değer karşısında bizim söyleyeceğimiz tek şey; 'hocam bize yardımcı ol, biz yeni bir hikaye yazmak istiyoruz, gel bu efsanenin kahramanı ol'. Hocam parayı değil kahraman olmayı seçti. Biz bu takımı mahkemeden almıştık. Fatih hocamıza 'aramıza hoş geldin' diyoruz."

İmza töreninin ardından futbolcularla tanışan Akyel, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde incelemede bulunmuştu.