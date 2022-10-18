Gonzalo Higuain futbola gözyaşlarıyla veda etti

MLS ekiplerinden Inter Miami'de oynayan unutulmaz golcü, kariyerinin son resmi maçına çıktı.

Real Madrid, Napoli ve Juventus formalarıyla Avrupa futbolunda bir döneme adeta damgasını vuran Arjantinli golcü Gonzalo Higuain futbol kariyerini noktaladı.

Inter Miami'nin MLS play off'larının ilk turunda New York Cit'ye 3-0 yenilerek sezonu kapamasıyla birlikte kariyerini sonlandıran Higuain, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Higuain, maç sonu açıklmalarda bulunurken, geleceğine dair de konuştu.

İşte Higuain'in açıklamaları:



"Son düdük çalarken en sevdiğim şeyin bittiğini hissettim. Hayatımın yarısı kariyerimin 17 buçuk yılıydı. Tüm kariyerim gözümün önünden geçti.

Yaşadıklarım, çalışmalarım ve bugüne kadar kazandıklarım... Her şeyimi verdiğim için çok mutluyum ve en önemli şey de bu. Rüya bitti ve şimdi benim için daha farklı bir hayat başlıyor"

AÇIK KAPI BIRAKTI

Kariyerini sonlandırırken 335 golü bulunan Higuain, Real Madrid ve Juventus ile şampiyonluklar kazanmıştı. Daha önce verdiği demeçte kariyerini tamamladıktan sonra sporla en üst seviyede uğraşmayacağını ve üst seviye futboldan uzak duracağını açıklayan Higuain, yine de açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.

Genç oyunculara zihinsel koçluk yapabileceğini belirten efsane isim, ruh sağlığının önemine yeterince vurgu yapılmadığını ve futbol oynayan gençlere yardım etmek istediğini söyledi.