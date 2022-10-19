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Giriş Tarihi: 19.10.2022 14:55

Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, kefaletle serbest bırakıldı

AA
Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, kefaletle serbest bırakıldı

Kefalet şartlarını ihlal ettiği için pazartesi günü gözaltına alınan Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, serbest bırakıldı.

Manchester kentindeki Minshull Street Crown Mahkemesi, Greenwood'un katılmadığı özel duruşmada, tecavüze teşebbüs, saldırı ve tehdit edici eylemlerle suçlanan 21 yaşındaki futbolcunun kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

İngiliz basınında, şikayetçi ve tanıklarla temasa geçmeme, Bowdon'daki bir adreste ikamet etme şartıyla Greenwood'un serbest bırakıldığı kaydedildi.

Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Greenwood, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla 30 Ocak'ta tutuklanmıştı. Kefalet karşılığında serbest bırakılan 21 yaşındaki futbolcu, hakkında devam eden mahkeme süreci nedeniyle tutuklandığı ilk tarihten itibaren Manchester United'ın antrenmanlarına ve maçlara alınmıyor.

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Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, kefaletle serbest bırakıldı
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