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Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:23

Alper Ulusoy'dan 'ofsayt çizgisi' açıklaması: Operatöre iletiyoruz ve...

AA
Alper Ulusoy’dan ’ofsayt çizgisi’ açıklaması: Operatöre iletiyoruz ve...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR hakemlerinden Alper Ulusoy, VAR sisteminin çalışması hakkında bilgi verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR hakemlerinden Alper Ulusoy, VAR sisteminin çalışması hakkında bilgi verdi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarına, VAR Sistemi Merkezi gezdirildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Murat Ilgaz'ın da eşlik ettiği ziyarette VAR hakemleri, farklı sistem odalarında gazetecilerin merak ettikleri soruları cevapladılar.

Sistemin hakkında AA muhabirine bilgi veren VAR Hakemi Alper Ulusoy, merkezde 9 oda bulunduğunu aynı anda 9 maçın izlenebildiğini söyledi.

Maç içinde yüzlerce kez kullanılan yeşil ve kırmızı buton

VAR merkezinin Avrupa'nın en üst düzey merkezlerinden birisi olduğunu vurgulayan Ulusoy, masalarda yer alan yeşil ve kırmızı butonlar hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Kırmızı buton hakemle iletişime geçtiğimiz buton. Kımızı butona bastığınız zaman hakemle iletişim açık hale geliyor ve konuşabiliyoruz. Basmadığınız zaman hakem burada konuştuklarımızı duymuyor. Yeşil buton ise işaretleme yaptığımız buton. Bu nasıl oluyor? Maç devam ederken potansiyel ofsayt, faul veya top içeride mi dışarıda mi gibi konularda video üzerinde işaretleme yapıyoruz. Operatörümüze bir bilgi gidiyor. Maç içinde yüzlerce kez bu butonu kullanıyoruz ve operatörümüzden bu konuda destek alıyoruz."

Milyonlarca insanın verilecek kararları beklemesinin üzerlerinde baskı yaratıp yaratmadığı yönündeki soruyu deneyimli hakem, "Daha önce hakemlik yaptık, yardımcı hakemlik yaptık, üst düzey hakemlik yaptık ve bundan sonra gelip burada görev yapıyoruz. O yüzden maçtaki baskı, stres nasıl kaldırılabiliyorsa, burada geldiğimiz zaman da bunu kaldırabilecek düzeyde olmamız lazım." dedi.

"Operatöre iletiyoruz, o ekrana getiriyor"

Ofsayt çizgisinin nasıl çizildiğini de monitörde örnek bir maç videosu üzerinden göstererek aktaran Ulusoy, "Topun temas ettiği hangi oyuncunun hangi uzvundan çizgi alınması gerektiğini operatör arkadaşımıza iletiyoruz. Operatör de yazılımla birlikte bunu ekranlara getiriyor." diye konuştu.

Potansiyel ofsayt pozisyonlarında operatörün topun ayakla ilk temasında, ''hangi görüntüyü istersiniz'' diye kendilerine sorduğunu, kendilerinin de istedikleri görüntüyü söylediklerini aktaran Ulusoy, bu anda operatörün tekrar, ''bu görüntüyü onaylıyor musunuz'' diye sorduğunu, görüntüyü kontrol ettiklerini ve onayladıktan sonra işlemin gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

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Alper Ulusoy'dan 'ofsayt çizgisi' açıklaması: Operatöre iletiyoruz ve...
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