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Giriş Tarihi: 20.10.2022 11:58

Atalanta'nın yıldızı Duvan Zapata'ya bankada ırkçı saldırı

Atalanta’nın yıldızı Duvan Zapata’ya bankada ırkçı saldırı

Atalanta'nın Kolombiyalı yıldızı Duvan Zapata bankada ırkçı saldırıya uğradı. Kolombiyalı yıldız, eşofman ve kapüşonlu kıyafetiyle 'şüpheli bir hava' yarattığı gerekçesiyle içeriye alınmadı. Güvenlik görevlilerinin Zapata'ya 'Burası sana göre değil' dedikleri iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, yıldız oyuncu kişisel mali danışmanıyla görüşmek üzere Bergamo'daki özel bir bankaya gitti. Kapıda güvenlik görevlileri tarafından durdurulan Zapata, eşofman ve kapüşonlu kıyafetiyle 'şüpheli bir hava' yarattığı gerekçesiyle içeriye alınmadı ve güvenlik görevlilerinin 'Burası sana göre değil' dedikleri iddia edildi.

Sakinliğini koruyan 31 yaşındaki golcü, sakinliğini koruyarak kimliğini güvenlik görevlilerine gösterdi. Ardından kendi mali danışmanı kapıya gelen Zapata içeriye girdi. 2018 yılında 14 milyon Euro karşılığında Sampdoria'dan Atalanta'ya kiralanan yıldız oyuncu, 2020 yılında 12 milyon Euro daha ödenerek kalıcı olarak transfer edilmişti. Bu sezon Serie A'da dört maçta görev alan Zapata henüz golle tanışamadı.

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Atalanta'nın yıldızı Duvan Zapata'ya bankada ırkçı saldırı
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