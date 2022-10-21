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Giriş Tarihi: 21.10.2022 17:13 Son Güncelleme: 21.10.2022 17:15

Beşiktaşlı Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı

Beşiktaşlı Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı’na çağrıldı

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, Hollanda'nın 2022 Katar Dünya Kupası için açıkladığı geniş kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst'a, Dünya Kupası müjdesi geldi. Weghorst, 39 kişilik Hollanda Milli Takımı geniş kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Louis van Gaal, son seçimini 11 Kasım Cuma günü basın toplantısıyla duyuracağını da açıkladı.

Hollanda Milli Takım teknik direktörü Louis van Gaal, "Bu büyük bir liste ve dürüst olmak gerekirse benim tarzım değil. Ancak, önümüzdeki ay final seçimi yapacağım ve seçtiğim bu oyuncuların ön listede olması gerektiği herkes tarafından biliniyor. Kimse geleceği göremediği için sakatlıklar vs. gibi olası aksiliklere hazırlıklı olmak gerektiğini düşündük" dedi.

Listede 39 kişiye yer veren Louis van Gaal, son seçimini 11 Kasım Cuma günü basın toplantısıyla duyuracağını da açıkladı.

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Beşiktaşlı Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı
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