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Giriş Tarihi: 21.10.2022 16:22

Katar, Lionel Messi için son Dünya Kupası mı?

Katar, Lionel Messi için son Dünya Kupası mı?

Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi, Dünya Kupası için açıklamada bulundu. Messi, geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Benim için son Dünya Kupası" sözlerine de açıklık getirdi.

Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi, Katar'daki Dünya Kupası için açıklamalarda bulundu. Messi, "Arjantin'de benimle birlikte büyüyen ve beni şampiyon gören bir nesil var. Dünya Kupası'nda bana sonuna kadar destek olacaklarını hissediyorum" dedi.

Arjantinli yıldız, geçtiğimiz haftalarda yaptığı, "Benim için son Dünya Kupası" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Şu anda kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Geçen yıl PSG'ye geldiğimden daha iyi. Benim için son Dünya Kupası açıklamasını yaş sorunu nedeniyle yaptım. Milli Takım'da devam edip etmeyeceğimi, Dünya Kupası bittikten sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"BENİ EN ÇOK SİNİRLENDİREN İSİM AGUERO"
Arjantin Milli Takımı'ndaki son dönemdeki yükselişi değerlendiren tecrübeli yıldız, "Takımımız, 2019'daki Brezilya'ya karşı Copa America maçından sonra oluşmaya başladı. Takım, o zaman harika bir şeylerin içinde olduğunu fark etti çünkü harika bir karşılaşma oynadık ve öfkeyle bitirdik. İnsanların en kötü anlarda bile bana her zaman sevgilerini gösterdiklerini söylemeliyim. Bu çok sevindirici ve bunu takdir ediyorum. Milli Takım'ın WhatsApp grubunda beni en çok sinirlendiren isim Sergio Agüero çünkü artık yapacak bir şeyi yok. Ama ben bundan memnunum, sağlık sorunu nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldığı zor zamanlardan sonra mutlu oluyor" sözlerini kullandı.

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Katar, Lionel Messi için son Dünya Kupası mı?
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