Katar, Lionel Messi için son Dünya Kupası mı?

Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi, Katar'daki Dünya Kupası için açıklamalarda bulundu. Messi, "Arjantin'de benimle birlikte büyüyen ve beni şampiyon gören bir nesil var. Dünya Kupası'nda bana sonuna kadar destek olacaklarını hissediyorum" dedi.

Arjantinli yıldız, geçtiğimiz haftalarda yaptığı, "Benim için son Dünya Kupası" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Şu anda kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Geçen yıl PSG'ye geldiğimden daha iyi. Benim için son Dünya Kupası açıklamasını yaş sorunu nedeniyle yaptım. Milli Takım'da devam edip etmeyeceğimi, Dünya Kupası bittikten sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.