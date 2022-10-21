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Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:16

Rambo Okan'dan 10 milyon TL'lik tazminat davası!

Rambo Okan’dan 10 milyon TL’lik tazminat davası!

Fenerbahçe tribünlerinin tanıdık isimlerinden birisi olan Rambo Okan lakaplı Rambo Güler, kendisine gelen küfür edenlere yönelik toplamda 10 milyon TL'lik tazminat davası açacak.

Fenerbahçe tribünlerinin sevilen ismi olan Rambo Okan lakaplı Rambo Güler, sosyal medyadan kendisine küfür edenlere yönelik tazminat davası açacağını ifade etti.

Rambo Okan, sosyal medyadan hesaplarından kendisine edilen küfürlerden artık yıldığını ve maddi tazminat davası açmaya hazırlandığını açıkladı. Avukatıyla birlikte konuşan Rambo Okan açıklamasında, "Benim bir Allah'ım bir Fenerim var, yalvarırım artık bana küfür etmeyin. Aylardır küfür yiyorum benden ne istiyorlar." dedi.

"Ben parasında pulunda değilim, küfür edilmesin, küfür edenler karşılığını bulacak" ifadelerini kullanan Rambo Okan'ın, toplamda 10 milyon TL'lik tazminat davası açması bekleniyor.

Rambo Okan, tazminat davasını kazanması halinde "Kazanırsam kendime bir ev alacağım, ablamın durumu kötü ona maddi ve manevi yönden destek olacağım" açıklamasını yaptı.

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Rambo Okan'dan 10 milyon TL'lik tazminat davası!
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