SABAH Spor VAR Sistemi Merkezi’ne girdi: Çok zor iş!

VIDEO Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bilgilendirme toplantısı, TFF'nin Riva Tesisleri'nde yapıldı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarına, VAR Sistemi Merkezi gezdirildi.

SABAH Spor Yazarı Fatih Doğan, VAR Sistemi Merkezi'yle ilgili izlenimlerini aktardı.

FATİH DOĞAN: ÇOK ZOR İŞ

İnsan bilmediğinden korkar, görmediğinden şüphe duyar... TFF'nin bu şeffaflık adımını önemsiyorum, değerli buluyorum. İşleyişi canlı görmek, uygulamayla katılmak, empati yapmak bana olumlu katkı yaptı. Uygulamaya katıldım, heyecanlandım. Çünkü bir maçın kaderi bir tık ötede, parmaklarının ucunda duruyor. Ofsayt çizgisini çekmek teknik olarak en kolay iş. Ben çalıştığım pozisyonda öndeki defans oyuncusunu çizdikten sonra ofsayta düşen oyuncuyu omzundan aldım ama AVAR'ın uyarısıyla başka bir kamera açısından bakarak pozisyonu ayaktan aldım ve ofsayt kararını değiştirdim. Zamanla yarışırken, hata yapmaya müsait bir ortam olduğunu hissettim. Ama asıl sorun bir kararı incelerken, oyunun akması ve başka bir pozisyonun meydana gelmesi. Pozisyonlar iç içe girdiğinde olay zorlaşıyor. VAR'ın ilk günden beri Türk futbolunda devrim niteliğinde bir karar olduğunu düşünüyorum.



VAR SUNUMUNDAN ÖNE ÇIKANLAR:

-VAR gözden kaçan ciddi olayın peşindedir, doğru kararın peşinde değildir.

-VAR açık ve bariz hata arar. Felsefesi, 'karar doğru mu değil mi, karar bariz şekilde yanlış mı' üzerinedir. -Hakemlerden VAR yokmuş gibi maç yönetmeleri istenir.

-VAR hakemi, orta hakeme inceleme önerisinde bulunabilir.

-İncelemeyi yalnızca hakem başlatabilir, nihai karar hakem tarafından verilir.

-Doğru karar için herhangi bir zaman baskısı yoktur. Çok kompleks olaylarda inceleme süresi uzayabilir.

-VAR'da goller, penaltı, kırmızı kart ve yanlış karta müdahale edilir.

-AVAR maçı ekrandan izler ve potansiyel incelenebilir olayı takip eder.

-Tekrar gösterme operatörü, karar verme parçası değil, istenen işaretleri yapar, istenen tüm açıları verir.