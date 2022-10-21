Son dakika haberleri: Erden Timur'un basın toplantısı için flaş sözler: "Soruşturma açılmalı"

Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur, dün düzenlediği basın toplantısında MHK ve MHK Başkanı Murat Ilgaz'ı sert bir dille eleştirmiş ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye iltimas gösterildiğini öne sürmüştü.

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Erden Timur'un açıklamalarını yorumladı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte yapılan değerlendirmeler;

Çok ağır bir toplantıydı. Sözler, ifadeler net ve fazlasıyla keskindi. 'Savaş, kafamızı koyduk, iplikler pazara çıkacak, kurgu var, sabotajın tillahı, bizden korkun, katil' gibi ifadeleri sayın Erden Timur birçok kez söyledi. Daha önce bu kadarını duymamıştım. Bir kere şunu ifade edelim; Galatasaray kendisine karşı Merkez Hakem Kurulu'nun bir operasyon yaptığını ve bunun başında da Murat Ilgaz'ın olduğunu açık açık söylüyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin de kayrıldığını net bir şekilde açıkladı Timur. Dün, VAR ile ilgili geniş bir yazı kaleme almıştım. Oradaki temel sorunun kadronun yetersiz ve tecrübesiz olduğuydu. Acil olarak maç yöneten hakemlerin VAR'ın başına geçmesi gerektiğini söylemiştim.

DETAYLI BİR ŞEKİLDE ARAŞTIRILMALI

Erden Timur'un iddiaları ise çok büyük. Yan tarafta detaylarını okuyacaksınız. Bu iddialar için TFF yönetiminin bir komisyon kurup soruşturma açması gerek. Gerçekten bir kurgu var mı? Sezonun 10 haftasını geride bırakırken futboldan kopup bunların gündeme gelmesi insanı bu oyundan da soğutur. Dolayısıyla haksızlık veya kurgu varsa verilerle araştırılması lazım. Timur'un sözlerinin bir kenara atılması doğru olmaz. Galatasaray resmi olarak TFF'ye başvurmalı ve iddiaların araştırılmasını 'resmen' istemelidir.

FUTBOL TAKIMI ZARAR GÖRÜR!

Peki bu iddialar gerçek değilse ne olur? O zaman da sorun olur. Galatasaray Futbol Takımı bundan zarar görür. Geçmişte bu tür iddiaları gündeme getiren tüm kulüplerin saha içi performanslarının düştüğü görülmüştü. Çünkü takım da teknik kadroda da bu süreçten etkileniyor.

YÖNETMENİ KİM ARIYOR!

Timur'un yine en çok dikkatimi çeken bir sözü de yayıncı kuruluş ile olan açıklaması. Yönetmenlerin arandığını, bazı pozisyonların öyle getirildiğini ya da gösterilmediğini ifade etti. Bu da önemli bir iddia... Yayıncı kuruluş, takımlara ve pozisyonlara göre maç izletiyorsa, gerçekten vahim. Vahim diyorum Erden Timur'un sözleri bunlar. Bu konuda da yayıncı kuruluş bir açıklama yapar herhalde!.

YABANCI HAKEMDEN VAZGEÇİN

Galatasaray dün yapılan basın toplantısı itibariyle açık ve net bir şekilde bir savaş başlattı. Erden Timur'un "Kellemizi koyduk" cümlesi bunun net bir göstergesi. Sarıkırmızı takımın "Futbol için adalet" parolasıyla başlattığı mücadele diğer takımlardan ne kadar destek görür bilmem ama sonuçlarını yaşayarak hafta hafta göreceğiz. Teknik direktör Okan Buruk'un sorumluluğu da dün itibarıyla daha da artmıştır. Takımı diri tutmak, iyi futbol ve sonuçlarla ancak mücadeleye destek olabilir. Son olarak yabancı hakem meselesini gündeme getirdi Erden Timur... Ve yabancı hakem istedi. Ben buna hep karşı oldum, yine karşıyım...