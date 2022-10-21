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Giriş Tarihi: 21.10.2022

VAR protokolü hedeften şaştı

BERKAY TURAN
VAR protokolü hedeften şaştı

“Müdahale sayısı arttıkça protokolün dışına çıkılmaya başlandı, VAR’a bağımlılık oluştu. Taca, kornere bile fikir söyleme durumuna geldiler. VAR ne kadar müdahale ederse, orta hakemin güveni azalıyor”

Son günlerin en çok tartışılan ismi durumundaki MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Fenerbahçe Kulübü'ne üye olduğu yönündeki iddiaları yalanlarken, "Sadece Fenerbahçe değil, hiçbir kulübe üye değilim" dedi. Hakem atamalarını kendisinin yaptığı eleştirilerine ise "Hakem atamaları sadece bir kişinin inisiyatifinde değildir" karşılığını verdi. Ilgaz, VAR Merkezi Tanıtım Toplantısı'nda da katılımcılara sunum yaptı.

AYDA BİR KRİTİK EDİYORUZ!
Hakemlerin sürekli olarak eğitimden geçtiğinin altını çizen MHK Başkan Vekili Ilgaz, "En fazla eğitimi bizim hakemlerimiz alıyor. Ayda bir defa dışarıdan gelen hocamız dört haftanın kritiğini yapıyor" diye konuştu. Müdahale sayısı arttıkça protokolün dışına çıkılmaya başlandığını ve VAR'a bir bağımlılık oluştuğuna da dikkat çeken Ilgaz, sözlerini şöyle sürdürdü:




HAKEMLERİN GÜVENI AZALIYOR
"Taca ve kornere bile neredeyse fikir söyleme durumuna geldiler. UEFA'da da benzer şeyler yaşandı ve şu gözlendi. VAR ne kadar müdahale ederse, orta hakemin güveni o kadar azalıyor. Ve VAR'a bir bağımlılık doğuyor. Bu da hakemliğin yara almasına ve saha içinde gecikmelere neden oluyor. VAR ile konuşmalar eğitim amaçlıysa dinlenir. Talimatın dışına çıkıyor mu diye. Biz hakemlerimize güveniyoruz."

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ÇOK ZOR IŞ
İŞTE FATİH DOĞAN'IN İZLENİMLERİ:
İnsan bilmediğinden korkar, görmediğinden şüphe duyar... TFF'nin bu şeffaflık adımını önemsiyorum, değerli buluyorum. İşleyişi canlı görmek, uygulamayla katılmak, empati yapmak bana olumlu katkı yaptı. Uygulamaya katıldım, heyecanlandım. Çünkü bir maçın kaderi bir tık ötede, parmaklarının ucunda duruyor. Ofsayt çizgisini çekmek teknik olarak en kolay iş. Ben çalıştığım pozisyonda öndeki defans oyuncusunu çizdikten sonra ofsayta düşen oyuncuyu omzundan aldım ama AVAR'ın uyarısıyla başka bir kamera açısından bakarak pozisyonu ayaktan aldım ve ofsayt kararını değiştirdim. Zamanla yarışırken, hata yapmaya müsait bir ortam olduğunu hissettim. Ama asıl sorun bir kararı incelerken, oyunun akması ve başka bir pozisyonun meydana gelmesi. Pozisyonlar iç içe girdiğinde olay zorlaşıyor. VAR'ın ilk günden beri Türk futbolunda devrim niteliğinde bir karar olduğunu düşünüyorum.




VAR SUNUMUNDAN ÖNE ÇIKANLAR:
VAR gözden kaçan ciddi olayın peşindedir, doğru kararın peşinde değildir.
VAR açık ve bariz hata arar. Felsefesi, 'karar doğru mu değil mi, karar bariz şekilde yanlış mı' üzerinedir. Hakemlerden VAR yokmuş gibi maç yönetmeleri istenir.
VAR hakemi, orta hakeme inceleme önerisinde bulunabilir.
İncelemeyi yalnızca hakem başlatabilir, nihai karar hakem tarafından verilir.
Doğru karar için herhangi bir zaman baskısı yoktur. Çok kompleks olaylarda inceleme süresi uzayabilir.
VAR'da goller, penaltı, kırmızı kart ve yanlış karta müdahale edilir.
AVAR maçı ekrandan izler ve potansiyel incelenebilir olayı takip eder.
Tekrar gösterme operatörü, karar verme parçası değil, istenen işaretleri yapar, istenen tüm açıları verir.




'ÇOCUKLAR DA ANLASIN DİYE ÇİZGİ FİLM YAPTIK!'
VIDEO Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bilgilendirme toplantısı, TFF'nin Riva Tesisleri'nde yapıldı. Burada konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Toplantıyı yapma nedenimiz, büyük çoğunluk tarafından hâlâ bilinmeyen veya yanlış bilinen VAR protokolünü bir kez daha hatırlatmak. Futbol paydaşlarının desteklerini rica etmek, futbol vizyonumuza hizmet etmektir" dedi. Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü: "Eksiklerimizi her geçen gün tamamlamaya çalışıyoruz. VAR sistemini çocukların dahi anlayabileceği şekilde göstermek için de bir çizgi film hazırladık."

'KONUŞMALARI AÇIKLAMAYACAĞIZ'
BASIN mensupları için 40 dakikalık bir sunum gerçekleştirilirken MHK Başkanı Sabri Çelik, "VAR'ın ne kadar zor olduğunu hissetmişlerdir. Şu anda Türkiye'deki VAR'ın başarı oranı yüzde 95. Türkiye'de en çok spekülasyon yapılan, tartışılan konu çizgi. Kesinlikle çizilen çizgilerin hepsi doğrudur. 12 tane VAR kadrosunda hakemimiz var. Dünya Kupası'ndan sonra bu sayımızı arttıracağız. 20 veya 22'ye çıkartmayı düşünüyoruz. Konuşmalar konusunda FIFA'nın kesinlikle yasağı var. VAR konuşmalarının medyaya verilmesini yasaklıyor" açıklamasını yaptı.

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VAR protokolü hedeften şaştı
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