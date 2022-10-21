VAR protokolü hedeften şaştı

“Müdahale sayısı arttıkça protokolün dışına çıkılmaya başlandı, VAR’a bağımlılık oluştu. Taca, kornere bile fikir söyleme durumuna geldiler. VAR ne kadar müdahale ederse, orta hakemin güveni azalıyor”
Son günlerin en çok tartışılan ismi durumundaki MHK Başkan VekiliMurat Ilgaz, Fenerbahçe Kulübü'ne üye olduğu yönündeki iddiaları yalanlarken, "SadeceFenerbahçe değil, hiçbirkulübe üye değilim" dedi. Hakem atamalarını kendisinin yaptığı eleştirilerine ise "Hakem atamalarısadece bir kişinin inisiyatifindedeğildir" karşılığını verdi. Ilgaz, VAR Merkezi Tanıtım Toplantısı'nda da katılımcılara sunum yaptı.
AYDA BİR KRİTİK EDİYORUZ!
Hakemlerin sürekli olarak eğitimden geçtiğinin altını çizen MHK Başkan Vekili Ilgaz, "Enfazla eğitimi bizim hakemlerimizalıyor. Aydabir defa dışarıdan gelenhocamız dört haftanınkritiğini yapıyor" diye konuştu. Müdahale sayısı arttıkça protokolün dışına çıkılmaya başlandığını ve VAR'a bir bağımlılık oluştuğuna da dikkat çeken Ilgaz, sözlerinişöyle sürdürdü:
HAKEMLERİN GÜVENI AZALIYOR
"Taca ve kornere bile neredeyse fikir söyleme durumuna geldiler. UEFA'da da benzer şeyleryaşandı ve şu gözlendi.VAR ne kadar müdahaleederse, orta hakemingüveni o kadar azalıyor. Ve VAR'a bir bağımlılık doğuyor. Bu da hakemliğin yara almasına ve saha içinde gecikmelere neden oluyor. VAR ile konuşmalar eğitimamaçlıysa dinlenir.Talimatın dışına çıkıyormu diye. Biz hakemlerimizegüveniyoruz."
SABAH SPOR, VAR'I YERİNDE TEST ETTİ
ÇOK ZOR IŞ İŞTE FATİH DOĞAN'IN İZLENİMLERİ:
İnsan bilmediğinden korkar, görmediğinden şüphe duyar... TFF'nin bu şeffaflık adımını önemsiyorum, değerli buluyorum. İşleyişi canlı görmek, uygulamayla katılmak, empati yapmak bana olumlu katkı yaptı. Uygulamaya katıldım, heyecanlandım. Çünkü birmaçın kaderi bir tık ötede, parmaklarınınucunda duruyor. Ofsayt çizgisiniçekmek teknik olarak en kolay iş. Ben çalıştığım pozisyonda öndeki defans oyuncusunu çizdikten sonra ofsayta düşen oyuncuyu omzundan aldım ama AVAR'ın uyarısıylabaşka bir kamera açısından bakarak pozisyonuayaktan aldım ve ofsayt kararını değiştirdim. Zamanla yarışırken, hata yapmaya müsait bir ortam olduğunu hissettim. Ama asıl sorun bir kararı incelerken, oyunun akması ve başka bir pozisyonun meydana gelmesi. Pozisyonlariç içe girdiğinde olay zorlaşıyor. VAR'ın ilkgünden beri Türk futbolunda devrim niteliğindebir karar olduğunu düşünüyorum.
VAR SUNUMUNDAN ÖNE ÇIKANLAR:
VAR gözden kaçan ciddi olayın peşindedir, doğru kararın peşinde değildir.
VAR açık ve bariz hata arar. Felsefesi, 'karar doğru mu değil mi, karar bariz şekilde yanlış mı' üzerinedir. Hakemlerden VAR yokmuş gibi maç yönetmeleri istenir.
VAR hakemi, orta hakeme inceleme önerisinde bulunabilir.
İncelemeyi yalnızca hakem başlatabilir, nihai karar hakem tarafından verilir.
Doğru karar için herhangi bir zaman baskısı yoktur. Çok kompleks olaylarda inceleme süresi uzayabilir.
VAR'da goller, penaltı, kırmızı kart ve yanlış karta müdahale edilir.
AVAR maçı ekrandan izler ve potansiyel incelenebilir olayı takip eder.
Tekrar gösterme operatörü, karar verme parçası değil, istenen işaretleri yapar, istenen tüm açıları verir.
'ÇOCUKLAR DA ANLASIN DİYE ÇİZGİ FİLM YAPTIK!'
VIDEO Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bilgilendirme toplantısı, TFF'nin Riva Tesisleri'nde yapıldı. Burada konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Toplantıyı yapma nedenimiz, büyük çoğunluk tarafından hâlâ bilinmeyen veya yanlış bilinen VAR protokolünü bir kez daha hatırlatmak. Futbol paydaşlarının desteklerini rica etmek, futbol vizyonumuza hizmet etmektir" dedi. Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü: "Eksiklerimizi her geçen gün tamamlamaya çalışıyoruz. VAR sistemini çocukların dahi anlayabileceği şekilde göstermek için de bir çizgi film hazırladık."
'KONUŞMALARI AÇIKLAMAYACAĞIZ'
BASIN mensupları için 40 dakikalık bir sunum gerçekleştirilirken MHK Başkanı Sabri Çelik, "VAR'ın ne kadar zor olduğunu hissetmişlerdir. Şu anda Türkiye'deki VAR'ın başarı oranı yüzde95. Türkiye'de en çok spekülasyon yapılan, tartışılan konu çizgi. Kesinlikleçizilen çizgilerin hepsi doğrudur. 12 tane VAR kadrosunda hakemimiz var. Dünya Kupası'ndan sonra bu sayımızı arttıracağız. 20 veya 22'ye çıkartmayı düşünüyoruz. Konuşmalar konusundaFIFA'nın kesinlikle yasağı var. VAR konuşmalarının medyaya verilmesini yasaklıyor" açıklamasını yaptı.