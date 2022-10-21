VAR protokolü hedeften şaştı

Son günlerin en çok tartışılan ismi durumundaki, Fenerbahçe Kulübü'ne üye olduğu yönündeki iddiaları yalanlarken,dedi. Hakem atamalarını kendisinin yaptığı eleştirilerine isekarşılığını verdi. Ilgaz, VAR Merkezi Tanıtım Toplantısı'nda da katılımcılara sunum yaptı.Hakemlerin sürekli olarak eğitimden geçtiğinin altını çizen MHK Başkan Vekili Ilgaz,diye konuştu. Müdahale sayısı arttıkça protokolün dışına çıkılmaya başlandığını ve VAR'a bir bağımlılık oluştuğuna da dikkat çeken"Taca ve kornere bile neredeyse fikir söyleme durumuna geldiler.Ve VAR'a bir bağımlılık doğuyor. Bu da hakemliğin yara almasına ve saha içinde gecikmelere neden oluyor.İnsan bilmediğinden korkar, görmediğinden şüphe duyar... TFF'nin bu şeffaflık adımını önemsiyorum, değerli buluyorum. İşleyişi canlı görmek, uygulamayla katılmak, empati yapmak bana olumlu katkı yaptı. Uygulamaya katıldım, heyecanlandım.Ben çalıştığım pozisyonda öndeki defans oyuncusunu çizdikten sonra ofsayta düşen oyuncuyu omzundan aldım amaZamanla yarışırken, hata yapmaya müsait bir ortam olduğunu hissettim. Ama asıl sorun bir kararı incelerken, oyunun akması ve başka bir pozisyonun meydana gelmesi.VAR gözden kaçan ciddi olayın peşindedir, doğru kararın peşinde değildir.VAR açık ve bariz hata arar. Felsefesi, 'karar doğru mu değil mi, karar bariz şekilde yanlış mı' üzerinedir. Hakemlerden VAR yokmuş gibi maç yönetmeleri istenir.VAR hakemi, orta hakeme inceleme önerisinde bulunabilir.İncelemeyi yalnızca hakem başlatabilir, nihai karar hakem tarafından verilir.Doğru karar için herhangi bir zaman baskısı yoktur. Çok kompleks olaylarda inceleme süresi uzayabilir.VAR'da goller, penaltı, kırmızı kart ve yanlış karta müdahale edilir.AVAR maçı ekrandan izler ve potansiyel incelenebilir olayı takip eder.Tekrar gösterme operatörü, karar verme parçası değil, istenen işaretleri yapar, istenen tüm açıları verir.VIDEO Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bilgilendirme toplantısı, TFF'nin Riva Tesisleri'nde yapıldı. Burada konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Toplantıyı yapma nedenimiz, büyük çoğunluk tarafından hâlâ bilinmeyen veya yanlış bilinen VAR protokolünü bir kez daha hatırlatmak. Futbol paydaşlarının desteklerini rica etmek, futbol vizyonumuza hizmet etmektir" dedi. Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü: "Eksiklerimizi her geçen gün tamamlamaya çalışıyoruz. VAR sistemini çocukların dahi anlayabileceği şekilde göstermek için de bir çizgi film hazırladık."mensupları için 40 dakikalık bir sunum gerçekleştirilirken MHK Başkanı Sabri Çelik, "VAR'ın ne kadar zor olduğunu hissetmişlerdir. Şu andaTürkiye'de en çok spekülasyon yapılan, tartışılan konu çizgi.12 tane VAR kadrosunda hakemimiz var. Dünya Kupası'ndan sonra bu sayımızı arttıracağız. 20 veya 22'ye çıkartmayı düşünüyoruz.VAR konuşmalarının medyaya verilmesini yasaklıyor" açıklamasını yaptı.