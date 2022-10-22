Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ın gözü Dünya Kupası'nda! Kasası kupada dolacak
Giriş Tarihi: 22.10.2022 10:48 Son Güncelleme: 22.10.2022 10:58

Beşiktaş’ın gözü Dünya Kupası'nda! Kasası kupada dolacak

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ın gözü Dünya Kupası’nda! Kasası kupada dolacak

Beşiktaş'ta Dünya Kupası’ndan dev gelir bekleniyor... Siyah-Beyazlılar; Atiba, Weghorst, Saiss ve N'Koudou’nun Dünya Kupası’nda ülkelerinin son kadrolarında yer alması halinde günlük 40 bin dolar alacak.

Tüm sporseverler Dünya Kupası için geri sayıma başlarken, Beşiktaş'ın aklı ise turnuvaya katılacak oyuncularından gelecek parada... Siyah-Beyazlılar, ligde en iyi dereceyle Dünya Kupası arasına gitmek isterken 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek organizasyonda 4 Beşiktaşlı oyuncunun yer alması bekleniyor.

Kaptan Atiba, Kanada ile turnuvaya katılmayı iple çekerken Kevin N'Koudou Kamerun, Saiss Fas ve Weghorst da Hollanda ile büyük sahnede boy gösterebilir. FIFA, kurallar gereği Dünya Kupası'nda kadroda yer alacak her oyuncu için takımlara günlük 10 bin dolar (186 bin TL) ödeyecek. Bu 4 futbolcunun öncelikle aday kadroya alınması, ardından da kupanın daimi kadrosunda yer bulmaları bekleniyor. Dördünün birden büyük turnuvaya gitmesi halinde Beşiktaş'ın kasasına da günlük 40 bin dolar para gelecek.

KAPTAN TURNUVAYA HAZIR!
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bu sezon sahaya çıkamayan Beşiktaş'ın kaptanı Atiba, antrenmanlarına ise son sürat devam ediyor. 39 yaşındaki oyuncunun Kanada kadrosuna davet edilmesine kesin gözüyle bakılırken yavaş yavaş da form tuttuğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret
Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
85 bin SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
12 taksitle motosiklet aldı! 13 yıldır şok üstüne şok yaşadı
SON DAKİKA| Başkan Erdoğan'dan Macron'a 'Lafarge' tepkisi: Hesabını sordular
SON DAKİKA HABERİ: BDDK'dan flaş kredi adımı! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan dünyaya net mesaj: Artık bizim Tayfun’umuz da var! bunlar bir yerlere işaret oluyor
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu kez de kıvırdı: PKK jargonuyla TSK'ya iftira atmıştı
MasterChef eleme adayı kim oldu? 21 Ekim MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı, potaya kimler girdi?
Son dakika | Bakan Kirişci 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Tarımsal destekler hesaplara yatırılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’ın gözü Dünya Kupası'nda! Kasası kupada dolacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA