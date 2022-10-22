Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Çok değişik bir maç oldu

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'u 2-1 mağlup eden Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, VAR kararları nedeniyle enteresan bir maç olduğunu söyledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulunan Üzülmez, "Enteresan bir müsabaka oldu. Maça kötü başladık. İlk 10-15 dakika Sakaryaspor'un baskısı vardı. Doğru işler yaptılar. Penaltıdan golü yedik. Daha sonra organize olarak skoru lehimize çevirmeye çalıştık. VAR, kırmızı kart, penaltı ve iptal edilen gol. Çok değişik bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor'un bir süre 10 kişi oynamasına rağmen iyi direndiğini aktaran İbrahim Üzülmez, "Lig uzun bir maraton. İyi bir takıma karşı oynadık. Serkan Hoca'nın gelmesiyle organizasyonu doğru yapmaya çalışan bir Sakaryaspor var. İyi bir takımız. İyi çalışıyoruz. Galip gelmesini bildik. İç saha performansını deplasmana da yansıtmamız gerekiyor. Mutluyuz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

ÖZBALTA: "BU KADAR POZİSYON OLUYORSA, ZAYIF BİR YÖNETİM VARDIR"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, mücadelenin VAR hakemini eleştirdi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını kaydeden Özbalta, şu görüşlerini aktardı:

"Öne geçtik. İkinci gol VAR'dan döndü. Yediğimiz gol ile skor 1-1 oldu. İkinci yarıda başka dizilişle sahaya çıkmak istedik. O farklılıktan tam verim almayı beklerken 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. Penaltı pozisyonu kaçtı. Ele düşen bir top var. Çok pozisyon var. Bu kadar pozisyon oluyorsa, asla kasti değil ama burada zayıf bir yönetim vardır. Kendilerini geliştirmeleri gerektiğine inandığım bir yönetim vardı. Onlara bir sitemim var. Hem penaltı pozisyonu hem de kırmızı kart... VAR'da Mustafa Hoca, bu bizim için üçüncü oldu. Bize karşı değil ama bir yetersizlik var. Biraz hakem konuştum ama üzdü beni. Biraz maçın önüne geçtiler ve bizi üzdüler. Oyuncularıma mücadele ve oyun anlamında teşekkür ediyorum. Galibiyet almak istiyorduk. Sakaryaspor, deplasmanda da kazanabileceğinin sinyallerini verdi. Daha fazla çalışmamız gerektiğini gördük."