Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberleri: Kopenhag'ın Cornelius pişmanlığı! Flaş açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 23.10.2022 16:46

Son dakika Trabzonspor haberleri: Kopenhag'ın Cornelius pişmanlığı! Flaş açıklama geldi...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Kopenhag’ın Cornelius pişmanlığı! Flaş açıklama geldi...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'dan ayrılıp Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius'un durumu tartışma yarattı. Kulübün yöneticilerinden Peter Christiansen flaş açıklamalar yaptı.

Danimarka Ligi'nde Kopenhag son 3 maçında üst üste berabere kaldı. 18 puanla 7. sırada yer alan ve lider Nordsjaelland ile arasında 7 puan fark olan Kopenhag'da eleştirilerin hedefi kulübün futbol direktörü Peter Christiansen oldu.

BIEL SATILDI, CORNELIUS ALINDI

Kopenhag'da geçen sezon hücum oyuncusu Pep Biel, 47 maçta 18 gol ve 9 asist üretmişti. Golcü oyuncunun 6 milyon euro bedelle Yunan ekibi Olympiakos'a satılması ve yerine Trabzonspor 'dan alınan Andreas Cornelius'un beklentilerin altında kalması eleştirileri beraberinde getirirken Peter Christiansen eleştiriler üzerine açıklama geldi.

"TRANSFERDE HATALAR YAPTIK"

Peter Christiansen yaptığı açıklamada, "Elbette eleştiriler olabilir. Sorumlusu sonuçta biziz. Oyuncu transferleri ya da teknik direktör ile yolların ayrılması gibi kararlar verilmesi kolay kararlar değil. Ama transferlerde hata yapıyorsunuz. Hem iç hem de dış transferde durumu bu" diyerek memnuniyetsizliğini dile getirdi.

"DÜNYADA YANILMAYAN BİRİ VAR MI?"

Ancak; Christiansen gelecek adına umutsuz konuşmadı. Kopenhag'ın futbol direktörü, "Biz ayağa kalkmalıyız. İtiraf etmek gerekir ki bu dünyada hiçbir şeyde yanılmayan birinin olduğunu da sanmıyorum" dedi.

CORNELIUS'UN PERFORMANSI

Trabzonspor'un şampiyonluğunda 17 gol 3 asistlik büyük pay sahibi olan Cornelius, bordo-mavililerde bu sezon ise 7 maçta 3 gol 1 asist kaydetmiş sonrasında da Kopenhag'ın yolunu tutmuştu. Bordo-mavililer Cornelius'un satışından 6 milyon euro gelir elde etmiş ve Danimarkalı oyuncunun yerini Maxi Gomez ve Umut Bozok ile doldurmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Dev paket Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girdi
Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor: Havada İHA, denizde SİDA, karada İKA
SON DAKİKA: Güneş tutulması büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı
850
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Mansur Yavaş'a Erzurum'dan seslendi: Gel sana ucuz suyu anlatayım
Hakem ve VAR penaltıyı göremedi
İşte Togg'un hikayesi! Geri sayım başladı: 1 milyon adet üretilecek
1.Dönem AÖL sınav tarihleri 2022-2023 || MEB ile AÖL Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberleri: Kopenhag'ın Cornelius pişmanlığı! Flaş açıklama geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA