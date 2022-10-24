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Giriş Tarihi: 24.10.2022 13:10 Son Güncelleme: 24.10.2022 13:18

Son dakika Galatasaray haberleri: Ünal Aysal'dan flaş sözler! "Bu sadece G.Saray'ın sorunu değil"

Son dakika Galatasaray haberleri: Ünal Aysal’dan flaş sözler! Bu sadece G.Saray’ın sorunu değil

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada yaşanan hakem kararları ise mücadeleye damga vurdu. Sarı kırmızılıların eski başkanı Ünal Aysal da hakem konusuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte Ünal Aysal'ın tüm ifadeleri...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada yaşanan hakem kararları ise mücadeleye damga vurdu. Sarı kırmızılıların eski başkanı Ünal Aysal da hakem konusuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İşte Ünal Aysal'ın açıklamaları:

2018-19 sezonun sonundan bu yana yaşananlar düşünüldüğünde Galatasaray'ın reaksiyonu ve rahatsızlığı son derece normal. Dün yaşananlar uzun zamandır büyüyen bir zincirin son halkası. Ancak gördüğüm kadarı ile hakem kararlarından diğer kulüpler de rahatsız. Bu sebeple önce diğer kulüpler ile beraber istişare edilerek gittikçe netleşen bu hastalığın gerçek sebeplerini araştırmak ve çözümlerini gene beraberce üretmek gerektiğine inanıyorum.

Galatasaray bu konuda öncülük etmelidir, gerekirse yurt dışından hakem getirme dahil idari tedbirlerden, eğer sporda yasa dışı ve maddi kazanç hedefli örgütlü bir hareketten şüpheleniliyor ise bunun açıkça ifade edilmesinden ve bir adli soruşturmanın devletten talep edilmesinden çekinilmemelidir. Bu sadece Galatasaray'ın sorunu değildir, Türk sporunun sorunudur. Galatasaray'ın ligden arkasında bir hazırlık olmadan çekilmesi bu sorunu çözmez, bu sadece bir kupa veya maç olayı gibi de görülemez. TFF her ne kadar özerk bir kurum gibi görünse dahi hukuksal sorunlar ve suç kavramı devreye girince saf dışı kalmak ve adli soruşturma yolunu açmak zorundadır. Ancak bu mücadelede GSK yanlız bırakıldığını görürse o zaman bu çok büyük ve saygın markanın yeni bir coğrafyada kendisine gelecek araması da bir çıkış olarak yöneticilerin görevidir. Dolayısıyla Galatasaray Avrupa Süper Ligi organizasyonuyla iletişimini güçlendirmeli ve bağlarını sıkı tutmalıdır.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Ünal Aysal'dan flaş sözler! "Bu sadece G.Saray'ın sorunu değil"
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