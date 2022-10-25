Mehmet Büyükekşi'den VAR eleştirilerine yanıt! "Başka maça bakarak karar verilemez"

"ELİMİZDE ETKİN KULLANILDIĞINDA SON DERECE VERİMLİ BİR VAR TEKNOLOJİSİ VAR"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi toplantıda yaptığı konuşmada, Süper Lig'in, dünyanın en değerli liglerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Elimizde etkin kullanıldığında son derece verimli bir VAR teknolojisi var. Dünyanın en tutkulu taraftarları Türkiye'de. Üstelik bu spora gönül vermiş çok değerli markalar, uluslararası kuruluşlar, Türk futboluna yatırım yapıyorlar. Şimdi size Türkçemizin en güzel kelimelerinden biri hakkında bir hatırlatma yapmak istiyorum. Davalarımızı hakimlere teslim ediyoruz. Sağlığımızı hekimlere… Maçlarımızı hakemlere… Bu 3 kelime de Hikmet sözcüğünden türetilir. Hüküm kökünden gelir ve üçünün de ortak bir özelliği vardır. Davalarda da, hastalıklarda da, maçlarda da, hakimin, hekimin ve hakemin önüne gelen konu, daha önce birebir aynısı yaşanmamış, kendine has özellikleri olan, nevi şahsına münhasır bir olaydır. Bu üç meslek grubunun da erbabına, biz, tekrarı olmayan, birebir benzeri yaşanmamış bir konuda karar verme yetkisi veriyoruz. Bu mevkideki insanların tecrübe sahibi, bilge insanlar olması önemlidir çünkü doğru teşhisler, doğru kararlar, yaşanmışlıkla ve muhakeme gücüyle gelir. Biraz evvel yukarıda saydığım, futbolumuza ait güzel şeylerin yanında, Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek istiyorsak en az 2 şeye daha ihtiyacımız olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz. Bu saydığım avantajlara eşlik edecek düzeyde yüksek performanslı, deneyimli, bilge bir hakem havuzuna. TFF'nin bir "taraf "olmadığının bilinmesine ve tüm paydaşlarımızın sakin, kontrollü ve çözüm odaklı hareket etmelerine. "

"BİR MAÇTAKİ POZİSYON İÇİN BAŞKA MAÇA BAKARAK KARAR VERİLEMEZ"

Bir hakim için iki dava birbirinin aynısı olmadığı gibi, bir doktor için de iki hastanın koşullarının aynı olmadığını kaydeden Büyükekşi, "Aynı bu mantıkla bir maçtaki pozisyon ihlal mi değil mi, bir başka maça bakarak karar verilemez. Bu ancak doğru teşhisle, eğitimle, deneyimle ve imkanlardan istifade edilerek zaman içinde mükemmelleşecek bir yetenektir. Bu anlattığım futbolumuz için çok önemli bir meseledir. Bugüne kadar yapılmamış, üzerinde durulmamış ama 4 aydır kararlılıkla ilerleyen bir federasyon stratejisidir" şeklinde konuştu.