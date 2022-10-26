Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan tarihi toplantı öncesi flaş sözler! ’Madalya sayısına yetişemiyoruz’

Türkiye, 5. İslami Dayanışma Oyunları ve 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ardından bu kez de Avrupa sporuna yön veren isimleri Antalya'da ağırlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında "Herkes için sporu yeniden düşünmek: bireyin sağlığı, yaşamı ve hayalleri için emsalsiz bir destek" ana temasıyla gerçekleştirilen konferansta 54 ülkenin spordan sorumlu bakanlarının yanı sıra EPAS Danışma Komitesi üyesi UEFA ve FIBA gibi 29 uluslararası spor kuruluşunun ve diğer uluslararası spor kuruluşlarının (IOC, IPC, FIFA, WADA vb.) temsilcileri yer aldı. 3 gün sürecek organizasyonun ilk gününde ikili görüşmelerle bazı toplantılar gerçekleştirildi.

SİYASETİMİZ GENÇ ODAKLI

Bakan Kasapoğlu yaptığı konuşmada, spor diplomasisini önemli bir enstrüman olarak gördüklerini belirtip şunları söyledi: "Birleştirici misyonumuzla geçtiğimiz yıl 164 uluslararası spor organizasyona ev sahipliği yaptık. Devasa bir altyapıya sahibiz. Spor diplomasi alanında yeni pencereler açmak için de 40'ın üzerinde uluslararası spor anlaşmasını bu süreçte gerçekleştirdik. Madalya sayısına yetişemediğimizi göğsümüzü gere gere söylüyorum. Artık bir branşta değil her branşta tepede olan bir Türkiye var. Yeteneklerin tesadüflere bırakıldığı dönemler artık geride kaldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıllık süreçte spor, sporcu ve genç odaklı bir siyaset anlayışımız var."

İMZALAR BUGÜN ATILACAK

Bakanlar Konferansında, sporda yolsuzluk ile mücadele konusunda uluslararası statüdeki tek anlaşma özelliğinde bulunan "Spor Müsabakalarının Manipülasyonu Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi" (Macolin Sözleşmesi) bugün düzenlenecek törenle imzalanacak. Türkiye Cumhuriyeti adına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu imzayı atacak.