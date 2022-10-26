G.Saray ve Beşiktaş VAR’da yok!

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da VAR sistemi için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya; Alanyaspor maçından sonra yaptığı sert açıklamanın ardından söylediği gibi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi katılmadı.Ayrıca sarı-lacivertli kulübün teknik direktörüda toplantıdaydı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Elimizde etkin kullanıldığında son derece verimli bir VAR teknolojisi var. Futbolun paydaşlarını karşımızda değil, yanımızda olmaya davet ediyorum.TFF asla taraf değildir" dedi. Konuşmanın ardından MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, VAR sunumu yaptı veBaşkan, teknik direktör ve futbolcular da VAR hakemliği deneyimi yaşarken, ofsayt çizgilerini de kendileri çizdi.