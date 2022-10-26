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Giriş Tarihi: 26.10.2022

G.Saray ve Beşiktaş VAR’da yok!

G.Saray ve Beşiktaş VAR’da yok!

TFF'nin VAR sistemi için yaptığı bilgilendirme toplantısına G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi katılmadı

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da VAR sistemi için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya; Alanyaspor maçından sonra yaptığı sert açıklamanın ardından söylediği gibi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi katılmadı. Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise katılımcılar arasındaydı. Ayrıca sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü Jorge Jesus da toplantıdaydı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Elimizde etkin kullanıldığında son derece verimli bir VAR teknolojisi var. Futbolun paydaşlarını karşımızda değil, yanımızda olmaya davet ediyorum. Bazı eleştirileri sert ve haksız buluyorum. TFF asla taraf değildir" dedi. Konuşmanın ardından MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, VAR sunumu yaptı ve VAR kadrosundaki 12 hakemi tanıttı. Başkan, teknik direktör ve futbolcular da VAR hakemliği deneyimi yaşarken, ofsayt çizgilerini de kendileri çizdi.

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G.Saray ve Beşiktaş VAR’da yok!
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